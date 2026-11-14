Chương trình 'Thắp sáng ước mơ hoàn lương'

Các hoạt động giao lưu, trò chơi tập thể góp phần tạo không khí gần gũi sôi nổi.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; hội viên, thanh niên xã Bình Hàng Trung cùng 250 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên đang chấp hành án tại Trại giam Cao Lãnh.

Chương trình nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên lầm lỗi; đồng thời động viên các phạm nhân tích cực học tập, lao động, cải tạo tiến bộ, chuẩn bị điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin về các ngành nghề đào tạo, điều kiện học nghề, thị trường lao động và cơ hội tìm kiếm việc làm. Qua đó, giúp các phạm nhân có thêm kiến thức, định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Đồng chí Huỳnh Tấn Thành, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại chương trình.

Dịp này, đại diện Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cao Lãnh hướng dẫn các điều kiện, thủ tục tiếp cận nguồn vốn vay đối với người chấp hành xong án phạt tù. Qua đó, giúp các phạm nhân có thêm thông tin để chủ động xây dựng kế hoạch học nghề, tìm việc làm và phát triển kinh tế khi trở về địa phương.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Huỳnh Tấn Thành, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, điều quan trọng không chỉ là nhìn nhận những sai lầm trong quá khứ mà còn là thái độ, trách nhiệm và quyết tâm thay đổi để hướng đến những điều tốt đẹp hơn.

Đồng thời, động viên các phạm nhân giữ vững niềm tin, tích cực học tập, lao động, cải tạo tiến bộ để sớm trở về với gia đình và cộng đồng. Đồng chí Huỳnh Tấn Thành cho biết, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận thông tin nghề nghiệp, học nghề, tìm kiếm việc làm và các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Chương trình còn diễn ra các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi sinh hoạt tập thể, tạo không khí gần gũi, góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các phạm nhân trên hành trình hoàn lương.

Theo kế hoạch, Chương trình“Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2026 sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trại giam Phước Hòa và Trại giam Mỹ Phước trong thời gian tới.