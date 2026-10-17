Chương trình 'Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương': Tiếp nhận hơn 165 tỷ đồng chăm lo người nghèo

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao thư cảm ơn đến các đơn vị, tổ chức ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã khởi động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Theo đó, từ 17-10 đến 18-11-2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” với tổng kinh phí dự kiến khoảng 100 tỷ đồng. Trong đó, Chương trình “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” là dịp tôn vinh những tấm lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và kết nối các nguồn lực cùng chăm lo cho người dân.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cho biết, quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng “chăm lo cho Nhân dân là mục tiêu của phát triển”, “đảm bảo an sinh xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong giai đoạn phát triển mới, TPHCM xác định sự phát triển không chỉ được tính bằng những chỉ số phát triển kinh tế, mà phải được thể hiện bằng chất lượng cuộc sống, khả năng bảo đảm an sinh xã hội và sự thụ hưởng thực chất của người dân.

“Mỗi bước tiến của Thành phố phải gắn liền với việc mở rộng cơ hội để người dân có việc làm ổn định, được học tập, chăm sóc sức khỏe, sống trong môi trường an toàn, được phát huy năng lực, khát vọng vươn lên và ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh bày tỏ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc và các đại biểu khởi động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong quá trình đó, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động người dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết nối niềm tin và huy động các nguồn lực xã hội thông qua Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố để triển khai thực hiện các chương trình, công trình, phần việc thiết thực nhằm chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao thư cảm ơn đến các đơn vị, tổ chức ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân để Quỹ “Vì người nghèo” có thêm nguồn lực chăm lo, tạo cơ hội vươn lên cho những người khó khăn, yếu thế.

“Một Thành phố nghĩa tình không phải là thành phố không còn khó khăn, mà là nơi hội tụ những con người biết cùng nhau vượt qua gian khó”, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh bày tỏ.

Tại chương trình cũng diễn ra các hoạt động giao lưu với các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp chăm lo người khó khăn; giao lưu cùng những người nhận được trợ sức và vươn lên trong cuộc sống. Thông qua những câu chuyện đời thường nhưng giàu cảm xúc, chương trình tiếp tục khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác an sinh xã hội.

Đại biểu giao lưu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Một chương trình nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chương trình cũng có sự góp mặt của các văn nghệ sĩ với các ca khúc dạt dào tình cảm.

Sau chương trình nghệ thuật, Ban tổ chức nhận được đăng ký và tiếp nhận ủng hộ hơn 165 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao thư cảm ơn đến các đơn vị, tổ chức ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự kiến trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố sẽ thực hiện các hoạt động: Xây dựng mới 61 nhà đại đoàn kết; sửa chữa 283 nhà đại đoàn kết; trao tặng 13.700 suất học bổng; trao tặng 450 phương tiện sinh kế; tặng 3.550 thẻ bảo hiểm y tế; chăm lo khác trị giá hơn 36 tỷ đồng. Tổng kinh phí dự kiến chăm lo hơn 92 tỷ đồng.