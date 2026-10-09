Chương trình 'Thắm tình biên giới – Chia sẻ và đồng hành' tại xã biên giới Ia Rvê

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk và đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đại diện các đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương trao biểu trưng tặng mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, ban tổ chức trao 5 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi mô hình trị giá 10 triệu đồng; trao 80 suất quà, mỗi suất quà trị giá khoảng 300 nghìn đồng tặng các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn;

Trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tặng trẻ em mồ côi, học sinh nghèo vượt khó; Bên cạnh đó, chương trình trao 2 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng tặng nạn nhân chất độc da cam, 5 xe lăn cho người khuyết tật và hỗ trợ 30 triệu đồng sửa chữa một căn “Mái ấm biên cương”.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Thanh Hương, Cụm trưởng Cụm Đồng hành cùng phụ nữ biên cương số 4 nhấn mạnh, chương trình nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030;

Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong chăm lo phụ nữ, trẻ em và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới.

Đại diện các đơn vị và địa phương trao biểu trưng hỗ trợ 30 triệu đồng sửa chữa một căn “Mái ấm biên cương”.

Đồng thời, chương trình góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp, giao lưu, chia sẻ giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ các đơn vị trong Cụm với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Rvê và cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn biên giới.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Đồn Biên phòng Ia Rvê và Cụm Đồng hành cùng phụ nữ biên cương số 4 đã tổ chức tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tổ chức thăm cột mốc biên giới số 42.

Đoàn cũng giao lưu, thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, hội viên phụ nữ với lực lượng Bộ đội Biên phòng và nhân dân khu vực biên giới.

Các đơn vị trao xe lăn tặng các gia đình có người khuyết tật.

Cụm Đồng hành cùng phụ nữ biên cương số 4 gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ 16 xã, phường: Hòa Phú, Krông Pắc, Ea Knuếc, Tân Tiến, Ea Phê, Ea Kly, Krông Ana, Dur Kmăl, Ea Na, Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất, Ea Kao, Buôn Hồ và Cư Bao.

Hoạt động là thiết thực cụ thể hóa kế hoạch phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030.