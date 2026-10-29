Chương trình tham quan, trải nghiệm văn hóa trà dành cho Đoàn ngoại giao nhân dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 là dịp để bạn bè quốc tế hiểu thêm về vùng đất, con người Thái Nguyên và những giá trị đặc sắc của văn hóa trà Việt Nam. (Nguồn: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên)

Chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831-4/11/2026).

Các cô gái Nùng thu hoạch chè. (Nguồn: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên)

Cùng tham gia chương trình sẽ có Phu nhân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và Mạng lưới các nhà ngoại giao nữ Việt Nam.

Các đại biểu sẽ đến với Thái Nguyên qua trải nghiệm hành trình của Chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên; tham quan vùng chè Tân Cương, tìm hiểu nghệ thuật chế biến và thưởng trà, khám phá những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam; tham dự Lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 và Lễ công bố Quyết định ghi danh Văn hóa trà vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Các đại biểu sẽ có cơ hội tham quan vùng chè Tân Cương, tìm hiểu nghệ thuật chế biến và thưởng trà. (Nguồn: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên)

Chương trình là dịp để bạn bè quốc tế hiểu thêm về vùng đất, con người Thái Nguyên và những giá trị đặc sắc của văn hóa trà Việt Nam, qua đó tăng cường giao lưu hữu nghị, mở ra cơ hội hợp tác kinh tế, du lịch và phát triển thương hiệu trà Thái Nguyên.