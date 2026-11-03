Chương trình 'Thái Nguyên bừng sáng' để lại nhiều dấu ấn với khán giả

Chương trình thu hút khoảng hơn 30 nghìn khán giả. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, gắn với "Festival Trà quốc tế 2026", với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Được tổ chức theo hình thức đêm nhạc ngoài trời, “Thái Nguyên bừng sáng” diễn ra tại sân vận động tỉnh, quy tụ hơn 30.000 khán giả, tạo nên một không gian âm nhạc cộng đồng có sức lan tỏa rộng. Chương trình mở cửa tự do, có phương án kiểm soát an ninh qua 3 vòng nhằm bảo đảm an toàn cho người tham dự. Hình thức này góp phần đưa âm nhạc đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo điều kiện để người dân và du khách cùng hòa mình vào sự kiện văn hóa của địa phương.

Các nghệ sĩ cháy hết mình trong đêm diễn. (Ảnh: Ban tổ chức)

Với sự tham gia của các nghệ sĩ đình đám trong làng nhạc Việt như: Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú, Đông Hùng, Thái Thùy Linh, Bảo Trâm Idol, Nhật Huyền cùng hai ban nhạc Ngũ Cung và ban nhạc Người Lính, chương trình kết hợp nhiều màu sắc âm nhạc, từ những ca khúc giàu tinh thần Cách mạng, các bản nhạc trẻ được yêu thích đến những giai điệu Rock mạnh mẽ, giàu năng lượng.

Khán giả hào hứng theo từng tiết mục. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng chia sẻ, anh xây dựng chương trình theo cấu trúc gồm phần mở đầu, 3 phần nội dung và màn kết, với thời lượng khoảng 120 phút. Xuyên suốt chương trình là thông điệp về hành trình phát triển của Thái Nguyên, từ vùng đất giàu truyền thống cách mạng đến một địa phương năng động, đang từng bước khẳng định vị thế trong tiến trình đổi mới và hội nhập.

Điểm đáng chú ý của chương trình là sử dụng âm nhạc để kết nối những thế hệ khán giả khác nhau. Những ca khúc gắn với lịch sử, truyền thống và tình yêu quê hương được đặt bên cạnh các sáng tác đương đại, tạo nên kết nối liền mạch giữa những giá trị đã làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam với tinh thần trẻ trung, năng động của đời sống hôm nay.

Âm nhạc kết nối các thế hệ khán giả. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nếu phần âm nhạc mang âm hưởng truyền thống khơi gợi niềm tự hào về lịch sử và con người Việt Nam, thì những màn trình diễn của các nghệ sĩ trẻ lại tạo nên không khí sôi động, gần gũi với khán giả thế hệ mới. Sự xuất hiện của những gương mặt có lượng người hâm mộ đông đảo như Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú cũng góp phần làm tăng thêm sức hút cho chương trình.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, rock là màu sắc chủ đạo, tạo nên tinh thần và năng lượng của chương trình. Tuy nhiên, ê-kíp không lựa chọn rock theo hướng quá chuyên biệt mà xây dựng cấu trúc âm nhạc có sự giao thoa, cân bằng giữa các dòng nhạc.

"Trong tổng thể chương trình, khoảng 50% là rock, 50% còn lại là pop rock và pop. Tỷ lệ này vừa bảo đảm tinh thần bùng nổ, mạnh mẽ của một rock concert, vừa tạo sự gần gũi, dễ tiếp cận với khán giả ở nhiều độ tuổi và sở thích âm nhạc khác nhau", ông Nguyễn Trung Dũng chia sẻ.

Chương trình đã tạo ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả, không chỉ bởi quy mô, tên tuổi các nghệ sĩ tham gia, mà còn bởi đây là lần đầu tiên Thái Nguyên có tới 2 sự kiện nghệ thuật quy mô lớn như vậy diễn ra liên tiếp.

Khán giả cũng góp phần làm nên thành công của chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chương trình không chỉ tôn vinh những giá trị làm nên bản sắc văn hóa của tỉnh Thái Nguyên, mà còn góp phần đưa những giá trị truyền thống gần gũi hơn với khán giả trẻ, nêu cao tinh thần tự hào, khát vọng cống hiến và khả năng kết nối cộng đồng thông qua nghệ thuật.

Chương trình cũng được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa người dân địa phương, du khách và những người yêu nhạc từ nhiều vùng miền, và đặc biệt mang nhiều ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương.