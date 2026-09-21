Chương trình 'Tết Trung thu-Tết sẻ chia 2026' gửi tặng 3.500 bánh Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ban tổ chức cùng các bạn học sinh, sinh viên đã tự tay làm và đóng gói 3.500 chiếc bánh nướng Trung thu truyền thống, đồng thời chuẩn bị hàng nghìn phần quà gửi tới trẻ em tại một số bệnh viện trên địa bàn Thủ đô. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Hướng tới Tết Trung thu 2026, Câu lạc bộ Liên Kết Trẻ Việt Nam phối hợp Câu lạc bộ Vitamin Smile-Trường trung học phổ thông Yên Hòa cùng các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tổ chức chương trình “Tết Trung thu-Tết sẻ chia 2026”, dành tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa và các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cùng các bạn học sinh, sinh viên đã tự tay làm và đóng gói 3.500 chiếc bánh nướng Trung thu truyền thống, đồng thời chuẩn bị hàng nghìn phần quà gửi tới trẻ em tại một số bệnh viện trên địa bàn Thủ đô, trong đó có Bệnh viện Nhi Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Ninh Bình, Hưng Yên, Lai Châu cùng một số địa phương khác.

Đại diện Ban tổ chức tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Bên cạnh hoạt động trao quà, chương trình tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu như múa lân, rước đèn, phá cỗ, giao lưu văn nghệ, trò chơi, cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống như làm đèn ông sao, vẽ mặt nạ giấy bồi, làm trống bỏi và triển lãm tranh “Sắc màu Trung thu”.

Anh Nguyễn Phúc Đại, Trưởng Ban tổ chức chuỗi chương trình “Tết Trung thu-Tết sẻ chia 2026” cho biết, chương trình mong muốn mang niềm vui Trung thu đến với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa và các em đang điều trị tại bệnh viện.

Các đại biểu tham quan triển lãm tranh “Sắc màu Trung thu”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Theo anh Nguyễn Phúc Đại, mỗi phần quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là sự quan tâm, động viên tinh thần, giúp các em cảm nhận được sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng. Chương trình cũng là hoạt động để đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội thông qua những việc làm thiết thực.

Thông qua các hoạt động trao quà và trải nghiệm văn hóa, “Tết Trung thu-Tết sẻ chia 2026” góp phần mang đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn một mùa Trung thu vui tươi, đồng thời góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của Tết Trung thu.