Chương trình Tết Trung thu tại Điểm trường Phia Viềng, xã Thông Nông

Đoàn thiện nguyện Trái tim yêu thương Hà Nội trao quà cho học sinh Điểm trường Phia Viềng.

Tại chương trình, đoàn thiện nguyện tổ chức các hoạt động vui chơi, giao lưu, trò chơi dành cho thiếu nhi; nấu ăn, chuẩn bị 51 suất ăn cùng bánh kẹo, hoa quả và sữa dành tặng học sinh mầm non, tiểu học tại điểm trường. Đoàn trao tặng nhà trường và học sinh máy lọc nước, bếp gas, đồng phục, gạo, bánh kẹo; trao 2 camera an ninh và 8 đèn năng lượng mặt trời cho xóm Phia Viềng. Tổng giá trị các phần quà, hoạt động hỗ trợ và chương trình thiện nguyện hơn 65 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần mang đến cho các em học sinh Điểm trường Phia Viềng một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và ý nghĩa; thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", sự chung tay chăm lo cho trẻ em vùng cao.