Chương trình 'Tán Đa Show': Lắng nghe thanh âm Hà Nội theo cách của người trẻ

Ca sỹ Thanh Hiền (Bí Đỏ), giọng ca chính của nhóm The Magma. (Ảnh: BTC)

Tiếp nối dấu ấn từ chương trình đầu tiên tại 71 Hàng Trống, “Tán Đa Show #02” trở lại vào tối 10/10, tại khuôn viên Báo Nhân Dân, phía nhìn ra hồ Hoàn Kiếm.

Lấy cảm hứng từ Hà Nội tháng Mười, chương trình mở ra không gian âm nhạc gắn kết những câu chuyện, ký ức và cảm xúc về thành phố, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).

Đây là một điểm hẹn văn hóa-nghệ thuật để công chúng kết hợp thưởng thức âm nhạc và đón xem pháo hoa bên hồ Hoàn Kiếm.

Giữa thành phố mang trong mình nhiều lớp ký ức và những giá trị văn hóa lâu đời, “Tán Đa Show #02” sử dụng âm nhạc như chất liệu để kể những câu chuyện về Hà Nội bằng góc nhìn mới mẻ. Những thanh âm đương đại hòa cùng nhịp sống hôm nay, góp phần khắc họa hình ảnh Thủ đô trẻ trung, giàu sức sống qua cảm nhận và tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ.

Các nghệ sỹ mang đến bầu không khí âm nhạc sôi động, trẻ trung. (Ảnh: BTC)

Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của ba nghệ sỹ/nhóm nhạc: Lynk Lee, Pink Frog và The Magma, đại diện cho những cá tính và màu sắc âm nhạc khác nhau. Sự hội tụ này hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đa dạng cho khán giả, từ các giai điệu giàu cảm xúc đến những màn trình diễn sôi động, giàu năng lượng.

The Magma trình bày 5 ca khúc cuốn hút cả khán giả trong nước và du khách quốc tế: "Manifest," "A song for you," "Be mine," "Hơi men đầu môi," "Trái tim tự do."

Pink Frog mang đến không gian âm nhạc phóng khoáng với loạt ca khúc "Xa nơi bắt đầu." "Người ơi," "Ngày nào," "Mong em," "Ô cửa."

Ca sỹ Lynk Lee khép lại chương trình với chùm ca khúc "Thì quá khứ," "Buồn thì cứ khóc đi," "Tát nước đầu đình."

Thông qua sự kết hợp giữa các nghệ sỹ, “Tán Đa” mong muốn tạo dựng không gian thưởng thức âm nhạc gần gũi, nơi mỗi người làm nghệ thuật có thể kể câu chuyện của mình bằng những giai điệu mang dấu ấn riêng. Qua đó, khán giả có cơ hội đến gần hơn với nghệ sỹ, cùng thưởng thức, sẻ chia và tìm thấy sự đồng điệu trong cảm xúc.

Chương trình thu hút đông đảo khán giả trong nước và du khách quốc tế. (Ảnh: BTC)

Dưới sự chỉ đạo của Báo Nhân Dân, “Tán Đa Show” không chỉ dừng lại ở một chương trình biểu diễn âm nhạc, mà hướng tới xây dựng điểm hẹn văn hóa-nghệ thuật cộng đồng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa các giá trị văn hóa, tinh thần sáng tạo và đời sống đương đại.

Theo định hướng phát triển dài hạn, mỗi số sẽ mang một chủ đề và màu sắc riêng, được làm mới thông qua sự góp mặt của các nghệ sỹ, những ý tưởng sáng tạo và hình thức trải nghiệm đa dạng.

Qua đó, chương trình hướng đến việc đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, tạo cơ hội để khán giả tiếp cận những sắc thái âm nhạc khác nhau trong một không gian thân thiện, giàu tính kết nối./.