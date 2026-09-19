Chương trình 'Tâm nguyện nụ cười đêm trăng'

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng nhiều phần quà giá trị với tổng kinh phí trên 120 triệu đồng. Cụ thể, trao 50 bộ nồi và 230 túi nước giặt cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; 1.000 cuốn vở và 100 tập giấy kiểm tra đã được đóng gói cẩn thận trao tận tay các em học sinh THCS. Ngoài ra, tặng 100 chiếc áo ấm cho học sinh tiểu học; trao hàng trăm bộ quần áo, dép, khăn mặt, ba lô cho trẻ bậc mầm non và trao 400 suất quà trung thu cho các em nhỏ của xã Pa Tần.

Đoàn thiện nguyện trao quà cho các em học sinh xã Pa Tần.

Trước đó, đoàn cũng đã đến thăm và trao tặng 120 bịch bỉm cùng các phần quà trung thu trị giá 50 triệu đồng cho các bệnh nhi và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Các đơn vị phối hợp trao quà cho các bệnh nhi, bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.