Dự chương trình có: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, PGS.TS Lê Bá Trình; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Quyền.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng cùng các đại biểu dự chương trình

Cùng dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam; đại diện các cơ quan báo chí, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch, các nhà khoa học, chuyên gia, văn nghệ sĩ.

Sức mạnh Việt Nam do VTV8 sản xuất, lấy cảm hứng từ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công". Chương trình nhằm hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11).

Chương trình được tổ chức nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Trong khuôn khổ chương trình, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức giới thiệu định vị mới của kênh VTV8. Theo Giấy phép số 76/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 28.5.2026, kênh VTV8 chính thức chuyển đổi từ kênh truyền hình khu vực miền Trung – Tây Nguyên thành kênh truyền hình quốc gia về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch.

Sự chuyển đổi chiến lược này đánh dấu bước phát triển mới, nâng tầm sứ mệnh thông tin tuyên truyền của VTV8 trên phạm vi toàn quốc và quốc tế, đáp ứng kỳ vọng của khán giả trong công cuộc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình

Bên cạnh đó, chương trình có phần giao lưu trực tiếp trên sân khấu của lãnh đạo MTTQ Việt Nam và lãnh đạo Bộ VHTTDL. Cuộc trò chuyện tập trung phân tích vai trò của văn hóa trong việc củng cố khối đại đoàn kết, định hướng đưa di sản hòa nhập vào đời sống đương đại. Các khách mời cũng nêu kỳ vọng đối với truyền hình trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, một trong những điểm nhấn là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Câu chuyện về những giá trị làm nên đất nước, con người Việt Nam. Tôn vinh cội nguồn – Kết nối thời đại”.

Chương trình mang tư tưởng xuyên suốt: Đại đoàn kết là sức mạnh được tạo nên từ sự gắn bó giữa con người với con người; từ những khác biệt được tôn trọng; từ những hành động vì lợi ích chung và trách nhiệm của mỗi thế hệ trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị làm nên đất nước Việt Nam.

Chương trình được xây dựng thành 4 chương: Cội nguồn sức mạnh, Văn hóa kết nối muôn miền, Đoàn kết để gìn giữ và sáng tạo, Kết nối thời đại - Sức mạnh tương lai.

Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ Đăng Dương, Hoàng Thùy Linh, Phan Đinh Tùng, Đỗ Tố Hoa, Lê Xuân Hảo, nhóm OPlus cùng dàn nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Mở đầu là tiết mục Việt Nam gấm hoa do Đỗ Tố Hoa và Lê Xuân Hảo thể hiện, tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những dấu mốc lịch sử của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp nối mạch cảm xúc, ca sĩ Đăng Dương trình bày Đất nước trọn niềm vui. Quang Anh và An Thu An thể hiện Con cháu vua Hùng toàn cầu, gợi nhắc về nguồn cội và sự gắn bó giữa những người con đất Việt.

Hoàng Thùy Linh trình diễn bản mashup Để Mị nói cho mà nghe - See tình. Nữ ca sĩ còn giao lưu về các dự án liên quan đến di sản văn hóa đang thực hiện và chia sẻ cách đưa chất liệu truyền thống vào sản phẩm nghệ thuật đương đại.

Một tiết mục đáng chú ý khác là Hào khí Việt Nam do Phan Đinh Tùng sáng tác và thể hiện, kết hợp hoạt cảnh múa Ngọn lửa truyền đời. Hình ảnh ngọn lửa được trao qua các thế hệ tượng trưng cho sự tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Sau đó, nhóm OPlus mang đến tổ khúc Việt Nam hướng về tương lai. Chương trình khép lại với ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, trong sự hòa giọng của các nghệ sĩ và khách mời.

Xuyên suốt 4 chương là 4 phóng sự chuyên đề. Các phóng sự lần lượt đi từ chiều sâu lịch sử, sự giao thoa bản sắc của 54 dân tộc, đến mô hình cộng đồng chung tay bảo tồn nghề truyền thống để tạo sinh kế bền vững. Phóng sự cuối nói về hành trình ứng dụng công nghệ số của thế hệ trẻ nhằm đưa di sản vươn ra thế giới.

Sức mạnh Việt Nam mang ý nghĩa đánh dấu chặng đường mới của VTV8 khi đảm nhận sứ mệnh kênh truyền hình quốc gia về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch.

Với định hướng đổi mới phương thức thể hiện, ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại và phát triển nội dung số, VTV8 hướng đến việc trở thành nhịp cầu kết nối các vùng miền, giới thiệu những giá trị đặc sắc của đất nước đến khán giả trong nước và quốc tế.