Chương trình sân khấu học đường đến với Trường THCS Đông Khánh Sơn

Chiều 5-11, tại Trường THCS Đông Khánh Sơn (điểm chính), xã Đông Khánh Sơn, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình "Sân khấu học đường với nghệ thuật truyền thống". Chương trình thu hút hơn 300 học sinh tham dự.

Trích đoạn dân ca kịch bài chòi “Trần Quốc Toản ra quân” tại chương trình.

Tại chương trình, các nghệ sĩ, diễn viên đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, kết hợp giữa âm nhạc, ca múa và nghệ thuật sân khấu truyền thống. Nổi bật là các tiết mục: “Khánh Hòa ngày mới”, “Yêu chi cái nghệ”, “Tiếng trống paranưng”, “Đi giữa trời rực rỡ”...

Đặc biệt, các em học sinh còn được xem trích đoạn dân ca kịch bài chòi “Trần Quốc Toản ra quân” tái hiện hình ảnh người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản với tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm. Qua đó giúp học sinh hiểu thêm về lịch sử và truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Hoạt động góp phần làm phong phú các hình thức giáo dục trong nhà trường, tạo môi trường trải nghiệm sinh động, giúp nghệ thuật truyền thống tiếp tục được lan tỏa trong đời sống học đường và đến gần hơn với thế hệ trẻ.