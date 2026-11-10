Chương trình 'Sắc Việt yêu thương': Lan tỏa tình yêu tiếng Việt, gìn giữ bản sắc dân tộc tại Thái Lan

Chương trình “Sắc Việt yêu thương” - Kết nối cộng đồng, hướng về cội nguồn

Sự kiện do Hội Phụ nữ kiều bào thủ đô Bangkok phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức, thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan thuộc nhiều thế hệ.

Tham dự chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng gửi lời chúc mừng tới bà con, chị em phụ nữ kiều bào và nhấn mạnh vai trò của người phụ nữ trong việc vun đắp gia đình, gìn giữ tiếng Việt và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau.

Đại diện Hội Phụ nữ kiều bào Bangkok cũng chia sẻ về vai trò của phụ nữ trong việc duy trì bản sắc dân tộc và gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu, văn hóa phong phú như đọc thơ, biểu diễn văn nghệ và thi tìm hiểu về ca dao, tục ngữ, văn hóa và quê hương, đất nước hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Các nội dung về tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2.8.2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó đề cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo người tham dự.

Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa và chia sẻ, chương trình không chỉ tôn vinh những đóng góp của phụ nữ kiều bào mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, bồi đắp tình yêu tiếng Việt, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tình cảm hướng về quê hương, đất nước.