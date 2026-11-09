Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2026

Đoàn đại biểu Quảng Ninh và Bắc Ninh làm việc với ông Ryu Kwang Yeol, Phó Thị trưởng thứ nhất thành phố Yongin (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc), trao đổi cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, khoa học và công nghệ.

Chương trình được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác ngoại giao phục vụ phát triển đất nước, phát huy vai trò đồng hành, hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp, đồng thời hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Tham gia chương trình có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và doanh nghiệp của hai địa phương.

Tại thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi, đoàn công tác đã làm việc với ông Ryu Kwang Yeol, Phó Thị trưởng thứ nhất thành phố Yongin. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Yongin giới thiệu định hướng phát triển và thế mạnh trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp bán dẫn; đồng thời đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Quảng Ninh và Bắc Ninh. Các bên trao đổi về khả năng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, công nghiệp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và du lịch.

Trong đó, Bắc Ninh có điều kiện thuận lợi để kết nối với Yongin trong lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghệ cao, bán dẫn và đào tạo nhân lực phục vụ sản xuất công nghiệp. Quảng Ninh có thế mạnh về hạ tầng kinh tế, công nghiệp, dịch vụ và du lịch, tạo dư địa hợp tác trong phát triển các ngành kinh tế có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã khảo sát Cụm Công nghiệp bán dẫn SK Hynix thuộc Tập đoàn SK tại thành phố Yongin, tìm hiểu mô hình phát triển hạ tầng, quy trình xây dựng nhà máy, tổ chức khu công nghiệp công nghệ cao và chiến lược hình thành hệ sinh thái bán dẫn. Qua khảo sát, đoàn có thêm thông tin, kinh nghiệm thực tiễn về phát triển công nghiệp công nghệ cao và thu hút đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn.

Đoàn công tác Quảng Ninh và Bắc Ninh khảo sát Cụm Công nghiệp bán dẫn SK Hynix thuộc Tập đoàn SK tại thành phố Yongin, Hàn Quốc.

Tại Thủ đô Seoul, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Hội nghị “Kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc” với chủ đề “Khai mở cơ hội mới, đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong lĩnh vực mới”.

Hội nghị thu hút hơn 200 đại biểu, trong đó có đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế lớn của Hàn Quốc như Samsung, LH, Hanwha, Lotte, Ngân hàng Shinhan, Hiệp hội Giao lưu Kinh tế và Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA), Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (BAVIK).

Tại hội nghị, Quảng Ninh và Bắc Ninh đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển, các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư và quảng bá sản phẩm đặc trưng tới các đối tác Hàn Quốc. Quảng Ninh tập trung giới thiệu thế mạnh về kinh tế biển, hệ thống cảng biển, logistics, du lịch, dịch vụ và môi trường đầu tư, qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác trong phát triển hạ tầng, công nghiệp, thương mại và các lĩnh vực gắn với kinh tế biển. Bắc Ninh chú trọng quảng bá thế mạnh công nghiệp điện tử, chế biến, chế tạo và công nghiệp công nghệ cao; giới thiệu môi trường đầu tư, hệ sinh thái doanh nghiệp và nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất, đào tạo nhân lực.

Đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội hai nước đã chia sẻ thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh, các dự án đang triển khai và trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại. Hội nghị tạo điều kiện để hai địa phương tiếp cận trực tiếp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc, mở rộng mạng lưới đối tác và thúc đẩy kết nối hợp tác.

Hội nghị “Kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc” tại Seoul thu hút hơn 200 đại biểu.

Tiếp đó, tại thành phố Busan, đoàn công tác tham dự Hội nghị Kết nối xuất khẩu thủy sản do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan phối hợp với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) tổ chức, với sự tham gia của các hiệp hội và doanh nghiệp thủy sản hai nước.

Đoàn cũng tham quan Hội chợ Triển lãm Thủy sản Quốc tế Busan (BISFE), một trong những hội chợ triển lãm thủy sản lớn tại châu Á, tìm hiểu thị trường, xu hướng công nghệ và cơ hội kết nối chuỗi cung ứng, xuất khẩu thủy sản.

Các hoạt động này góp phần mở rộng cơ hội hợp tác cho Quảng Ninh trong phát triển kinh tế biển, nuôi trồng, chế biến thủy sản và kết nối thị trường xuất khẩu; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp hai địa phương tìm hiểu kinh nghiệm, tiếp cận đối tác trong lĩnh vực chế biến và thương mại thủy sản.

Đoàn đại biểu Quảng Ninh và Bắc Ninh tham dự Hội nghị Kết nối xuất khẩu thủy sản tại Busan, Hàn Quốc.

Trong chương trình làm việc tại Busan, đoàn công tác đã gặp ông Kang Mu-gil, Chủ tịch Hội đồng Thành phố Busan. Hai bên trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa Busan với các địa phương Việt Nam, tập trung vào kinh tế biển, phát triển cảng biển và logistics.

Với lợi thế về kinh tế biển, hệ thống cảng biển, du lịch và dịch vụ, Quảng Ninh có nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác với Busan trong phát triển hạ tầng cảng biển, logistics, dịch vụ hàng hải và du lịch. Trong khi đó, Bắc Ninh có thể mở rộng kết nối với các đối tác Busan trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, công nghệ và chuỗi cung ứng.

Chủ tịch Hội đồng Thành phố Busan bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam, đồng thời cho biết Busan sẵn sàng tổ chức đoàn công tác đến Quảng Ninh và Bắc Ninh trong năm 2027 để khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư. Các bên cũng trao đổi về khả năng xây dựng thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác giữa các địa phương trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu Quảng Ninh và Bắc Ninh làm việc với ông Kang Mu-gil, Chủ tịch Hội đồng Thành phố Busan.

Cùng ngày, tại Chương trình Bàn tròn xúc tiến đầu tư và thương mại với doanh nghiệp Hàn Quốc do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan tổ chức, đoàn đã trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Hội đồng doanh nghiệp Busan Technopark và các doanh nghiệp thành viên về cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực chế biến, xuất khẩu thủy sản, đóng tàu, sản xuất thiết bị tàu biển, công nghệ an toàn, phòng chống thiên tai và xử lý nước thải.

Đây là những lĩnh vực có khả năng kết nối với định hướng phát triển của Quảng Ninh về kinh tế biển, công nghiệp và dịch vụ cảng biển; đồng thời mở ra cơ hội để Bắc Ninh tiếp cận công nghệ, thiết bị và các giải pháp phục vụ sản xuất công nghiệp, bảo vệ môi trường.

Phía Busan Technopark đề xuất thúc đẩy hợp tác theo lộ trình, bắt đầu từ giao lưu, kết nối, trao đổi sản phẩm, tiến tới hợp tác và chuyển giao công nghệ, hướng tới triển khai các dự án chung giữa doanh nghiệp hai nước.

Đoàn công tác Quảng Ninh và Bắc Ninh làm việc với Hội đồng doanh nghiệp Busan Technopark và các doanh nghiệp Hàn Quốc, trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và chuyển giao công nghệ.

Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2026 là dịp để Quảng Ninh và Bắc Ninh quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển tới chính quyền, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc. Thông qua các hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư và khảo sát thực tế, hai địa phương tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, tìm kiếm đối tác và cơ hội thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Quảng Ninh chú trọng phát huy lợi thế kinh tế biển, cảng biển, logistics, du lịch và thủy sản; Bắc Ninh tập trung thúc đẩy hợp tác công nghiệp điện tử, chế biến, chế tạo, công nghệ cao, bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng thiết thực, hiệu quả.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)