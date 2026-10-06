Chương trình phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới 2026 - 2030

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2875/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Chương trình phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2026 - 2030.

Với mục tiêu chung là xây dựng môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng, tôn trọng; nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường hiệu quả tư vấn học đường, công tác xã hội, kết nối dịch vụ hỗ trợ để người học có nguy cơ hoặc bị bạo lực được hỗ trợ kịp thời, phù hợp; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Nhiệm vụ và giải pháp phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới

1. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện quy trình phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong cơ sở giáo dục;

2. Rà soát, lựa chọn và phổ biến giải pháp, mô hình phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em;

3. Lồng ghép giáo dục giới tính, giáo dục bình đẳng giới, kỹ năng an toàn số và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên không gian mạng;

4. Tăng cường công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;

5. Phát triển cơ chế kết nối mạng lưới dịch vụ tư vấn tâm lý và công tác xã hội hỗ trợ người học;

6. Truyền thông, nâng cao nhận thức và phát triển năng lực;

7. Kiểm tra, giám sát, thống kê, báo cáo và đánh giá.

Tiến độ thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2026 - 2030

Các mốc thời gian thực hiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và đào tạo về Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2026 - 2030 cụ thể như sau:

1. Năm 2026: ban hành Kế hoạch; rà soát quy định, hướng dẫn, dữ liệu và nguồn lực hiện có; xác định nội dung cần thống nhất trong hướng dẫn khung.

2. Năm 2027: hoàn thiện, phổ biến hướng dẫn khung; rà soát, cập nhật nội dung giáo dục và học liệu; triển khai kết nối, chuyển gửi, tư vấn học đường và công tác xã hội theo quy định hiện hành.

3. Năm 2028: sơ kết, đánh giá việc áp dụng các giải pháp và khả năng tiếp cận hỗ trợ; điều chỉnh nội dung hướng dẫn, học liệu và phương thức phối hợp khi cần thiết.

4. Năm 2029: tiếp tục cập nhật, phổ biến giải pháp phù hợp; hỗ trợ chuyên môn và theo dõi kết quả theo chế độ hiện hành.

5. Năm 2030: hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch; tổng kết, đánh giá và đề xuất nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo./.

TOÀN VĂN: Quyết định 2875/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2026 - 2030