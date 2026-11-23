Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt ra mắt Sổ tay hướng dẫn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tại chương trình, đại biểu và nhân dân được theo dõi phóng sự “Ngành tư pháp Cao Bằng: Đưa pháp luật vào cuộc sống, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật”; thưởng thức các tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Nghi thức ra mắt Sổ tay hướng dẫn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật điện tử, hỗ trợ cán bộ, công chức và người dân thuận tiện tra cứu, tiếp cận thông tin pháp luật thông qua mã QR và các trang thông tin điện tử của ngành tư pháp.

Bên cạnh đó, Ban Thanh niên Công an tỉnh tổ chức các gian tuyên truyền, trải nghiệm với nhiều nội dung thiết thực như: lái xe mô phỏng, nhận diện cuộc gọi lừa đảo, trưng bày mẫu vật ma túy và hướng dẫn cách nhận biết; hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và sử dụng VNeID; tổ chức tô màu tranh với chủ đề pháp luật dành cho thiếu nhi. Các hoạt động giúp người dân, nhất là thanh thiếu nhi, nâng cao kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa những nguy cơ vi phạm pháp luật trong cuộc sống.

Đông đảo người dân và du khách trải nghiệm cuộc gọi lừa đảo.

Chương trình đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng trực quan, sinh động, đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh tại cơ sở.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.