Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm tham dự các kỳ ASIAD, Olympic

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 816/QĐ-TTg ngày 07/5/2026 phê duyệt Chương trình “Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026 - 2045".

1. Đối tượng

a) Các môn thể thao trọng điểm trong Chương trình.

b) Huấn luyện viên, vận động viên các môn thể thao trọng điểm thuộc các đội tuyển quốc gia (Huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc); đội tuyển trẻ quốc gia (Huấn luyện viên, vận động viên trẻ tài năng).

c) Vận động viên các môn thể thao trọng điểm có quốc tịch Việt Nam hoặc đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam, được cơ quan, tổ chức chuyên môn đánh giá có tiềm năng phát triển thành vận động viên thể thao thành tích cao trong tương lai.

d) Chuyên gia thể thao, cán bộ quản lý thể thao, cán bộ phục vụ chuyên môn liên quan đến công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên các môn thể thao trọng điểm.

đ) Các cơ sở đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao, trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, trung tâm thể thao thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngành Quân đội, Công an và các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia triển khai thực hiện Chương trình.

2. Phạm vi

Triển khai trên phạm vì toàn quốc, gồm các hoạt động:

a) Tuyển chọn, đào tạo, tập huấn vận động viên thể thao thành tích cao; tổ chức tập huấn, đào tạo vận động viên, huấn luyện viên tại nước ngoài.

b) Hoạt động thi đấu của vận động viên tại nước ngoài.

c) Các hoạt động liên quan nhằm chuẩn bị lực lượng vận động viên cho các kỳ ASIAD, Olympic và các giải thể thao quốc tế khác.

Các môn thể thao trọng điểm

Các môn thể thao trọng điểm được lựa chọn trên cơ sở bảo đảm phát huy tối đa đặc điểm thể chất, thế mạnh của con người Việt Nam, phù hợp với điều kiện trong nước và bám sát xu thế của thể thao thế giới.

Tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các môn thể thao: Bắn súng, Bắn cung, Cử tạ, Xe đạp, Đua thuyền, Điền kinh, Bơi, Karate và Cầu mây để chuẩn bị lực lượng vận động viên có khả năng cạnh tranh huy chương tại ASIAD và Olympic giai đoạn 2026 - 2045.

Phấn đấu giành huy chương ASIAD và Olympic trong nhóm các môn thể thao trọng điểm

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng lực lượng vận động viên xuất sắc trong các môn thể thao trọng điểm, vừa có trình độ chuyên môn, thể lực tốt, vừa có bản lĩnh thi đấu, đủ năng lực cạnh tranh huy chương tại các kỳ ASIAD và Olympic.

Trước mắt phấn đấu cải thiện thành tích ngay trong giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện và các điều kiện bảo đảm (chế độ dinh dưỡng, các biện pháp hồi phục) nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và thể lực cho vận động viên.

Mục tiêu cụ thể:

Giai đoạn 2026 - 2030:

- Thành tích thi đấu đạt trong tốp 20 tại các kỳ ASIAD; trong đó phấn đấu giành 05 huy chương vàng tại ASIAD 2026 và 06 huy chương vàng tại ASIAD 2030 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm.

- Phấn đấu giành huy chương tại Olympic 2028 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm.

- Duy trì ổn định các môn thể thao trọng điểm được đầu tư, đào tạo trong giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời rà soát và bổ sung kịp thời khoảng 35-40 vận động viên, nội dung thi đấu có tiềm năng thuộc các môn thể thao nhằmphát hiện và phát triển các nhân tố có khả năng cạnh tranh huy chương tại ASIAD và Olympic.

Giai đoạn 2031 - 3035:

- Thành tích thi đấu đạt trong tốp 20 tại các kỳ ASIAD; trong đó phấn đấu giành 07 huy chương vàng tại ASIAD 2034 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm.

- Phấn đấu giành huy chương bạc tại Olympic 2032 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm.

Hình thành hệ thống đồng bộ, thống nhất trong rà soát, phát hiện, tuyển chọn, đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển ổn định các môn thể thao trọng điểm đã được đầu tư trong cả giai đoạn 2026 - 2035 và tiếp tục bổ sung kịp thời khoảng 75-80 vận động viên, nội dung thi đấu có tiềm năng thuộc các môn thể thao khác nhằm đẩy mạnh khả năng cạnh tranh huy chương tại ASIAD và Olympic.

Giai đoạn 2036-2045:

- Phấn đấu thành tích thi đấu đạt trong tốp 15 tại các kỳ ASIAD, tốp 50 tại các kỳ Olympic; trong đó phấn đấu có kỳ ASIAD giành 10 huy chương vàng, có kỳ Olympic giành nhiều hơn 01 huy chương vàng.

- Hoàn thiện, vận hành hiệu quả hệ thống, quy trình, cơ chế có tính khoa học và thực tiễn phục vụ phát triển các môn thể thao trọng điểm, phấn đấu khả năng cạnh tranh huy chương tại ASIAD và Olympic thuộc tốp đầu ở khu vực; đồng thời duy trì hiệu quả cơ chế sàng lọc và bổ sung các vận động viên, nội dung thi đấu có tiềm năng thuộc các môn thể thao khác nhằm đưa khả năng cạnh tranh huy chương tại ASIAD và Olympic từng bước tiệm cận với mặt bằng châu lục ở một số môn, nội dung thi đấu.

- Phấn đấu đăng cai tổ chức ASIAD năm 2038 tại Việt Nam.