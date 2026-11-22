Khi những lá thư thời chiến sống lại giữa chốn lao tù

Chương trình nằm trong khuôn khổ Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” năm 2026, với sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP.HCM và lực lượng vũ trang.

Xúc động chương trình tái hiện “Những lá thư thời chiến Việt Nam” tại Côn Đảo

Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của những nhân chứng lịch sử từng trải qua năm tháng đấu tranh kiên cường tại Nhà tù Côn Đảo như bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày TP.HCM; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Châu Văn Mẫn; cùng các cựu tù chính trị Trần Thị Trúc Chi, Trần Kim Cúc và Nguyễn Xuân Viên. Sự hiện diện của những người từng trực tiếp đối mặt với đòn roi, xiềng xích nơi lao tù càng khiến chương trình thêm ý nghĩa, tạo nên sự kết nối đặc biệt giữa những nhân chứng lịch sử với thế hệ hôm nay.

Lấy cảm hứng từ tuyển tập “Những lá thư thời chiến Việt Nam” và những câu chuyện có thật về cuộc đời của các chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm tại Côn Đảo, chương trình được dàn dựng thành một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, tái hiện những năm tháng chiến tranh ác liệt bằng âm nhạc, múa và nghệ thuật sân khấu. Đó là những cuộc chia ly đầy nước mắt khi những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi gác lại tình yêu, hạnh phúc riêng để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đó còn là những lời hẹn ước chưa kịp thực hiện, những lá thư gửi đi nhưng không có ngày hồi đáp, những ước mơ mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các đại biểu tham dự chương trình

Xen lẫn những câu chuyện tình yêu, tình đồng đội là hình ảnh các chiến sĩ cách mạng vẫn giữ vững khí tiết, ý chí chiến đấu và niềm tin vào ngày đất nước thống nhất, dù phải chịu đựng những năm tháng tù đày khắc nghiệt. Điểm đặc biệt của chương trình là không bó hẹp trong không gian sân khấu thông thường. Các tiết mục nghệ thuật được kết nối với những địa điểm lịch sử ngay trong khuôn viên Di tích Trại Phú Hải, đưa khán giả đến gần hơn với những chứng tích còn lưu giữ tại nơi từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất diễn ra tại khu vực trước phòng giam số 3, nơi từng giam giữ những người mang án tử hình, trong đó có đồng chí Lê Hồng Tư. Tại đây, câu chuyện về cuộc vượt ngục của ba chiến sĩ Lê Văn Việt, Lê Hồng Tư và Phạm Văn Dẫu vào đêm 12/10/1966 được tái hiện thông qua lời thuyết minh, hình ảnh tư liệu và những câu chuyện về cuộc đời, tình yêu của người cựu tù Lê Hồng Tư.

Chương trình tái hiện những câu chuyện đầy xúc động về tinh thần bất khuất của những người chiến sĩ cách mạng

Giữa không gian nhà tù với những bức tường và phòng giam còn lưu dấu lịch sử, câu chuyện về tinh thần bất khuất của những người chiến sĩ cách mạng đã tạo nên những phút giây lắng đọng đối với người tham dự. Không chỉ kể lại một sự kiện lịch sử, chương trình còn khắc họa những số phận con người phía sau cuộc chiến, giúp người xem cảm nhận rõ hơn cái giá của độc lập, tự do và cuộc sống hòa bình hôm nay.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện, đạo diễn Binh Hùng, Tổng đạo diễn chương trình, cho biết ê-kíp mong muốn tái hiện những câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc nhưng vẫn bảo đảm tính chân thực, tôn trọng những con người và sự kiện đã đi vào lịch sử. Thông qua những lá thư, những câu chuyện đời thực cùng sự kết hợp giữa diễn xuất, âm nhạc và múa, chương trình hướng đến việc khắc họa những hy sinh thầm lặng của một thế hệ thanh niên đã gác lại tuổi xuân, tình yêu và cả tương lai của mình để đấu tranh cho độc lập dân tộc.

Khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ

Không chỉ gây xúc động đối với những cựu tù chính trị và người từng trải qua chiến tranh, chương trình còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các bạn trẻ có mặt tại Côn Đảo. Em Trần Ngọc Thúy Oanh, học sinh lớp 9G, Trường THCS Lê Hồng Phong, cho biết bản thân rất xúc động khi được theo dõi những câu chuyện lịch sử tái hiện qua các màn trình diễn nghệ thuật. Đặc biệt, câu chuyện về đồng chí Lê Hồng Tư đã giúp em hiểu hơn về những gian khổ, mất mát và sự hy sinh của thế hệ đi trước để bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” năm 2026

“Con mong muốn sau này mình có thể làm được những điều có ích cho đất nước, trở thành một người trẻ có trách nhiệm, góp phần giữ gìn nền độc lập và những thành quả mà các thế hệ cha anh đã hy sinh để bảo vệ. Con nghĩ những hy sinh ấy sẽ không uổng phí nếu thế hệ chúng con biết trân trọng, tiếp nối và xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn”, Thúy Oanh chia sẻ.

Những lời bộc bạch chân thành của nữ sinh cũng chính là thông điệp mà chương trình mong muốn gửi gắm: lịch sử không chỉ để ghi nhớ, mà còn là động lực để mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Khép lại chương trình, những giai điệu của “Hát cho người còn sống” và “Còn gì đẹp hơn” vang lên, đưa cảm xúc của khán giả từ những ký ức đau thương, mất mát đến niềm tin và khát vọng về một tương lai tươi sáng. Hình ảnh các nghệ sĩ nâng niu những đóa sen trắng mang ánh nến như lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, chương trình nghệ thuật chuyển thể “Những lá thư thời chiến Việt Nam” không đơn thuần là hoạt động biểu diễn, mà còn mở ra một cách tiếp cận giàu cảm xúc trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, kết nối giá trị của sách, di tích lịch sử và nghệ thuật.

Thành kính thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại cầu tàu 914

Trước đó, chiều tối cùng ngày, tại cầu tàu lịch sử 914, lãnh đạo TP.HCM, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cùng các cựu tù chính trị, thân nhân liệt sĩ, tăng ni, phật tử và đông đảo người dân đã tham dự lễ thắp nến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Các đại biểu dự lễ thắp nến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo

Sau nghi thức dâng hương, dâng đăng, những ngọn nến được truyền từ Phật đài đến từng người tham dự. Từng ánh nến được nâng niu, thắp sáng trong không gian linh thiêng của cầu tàu 914, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã nằm xuống vì Tổ quốc.

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, chia sẻ rằng nghi thức thắp nến tưởng niệm là nét đẹp truyền thống, thể hiện tinh thần tri ân, báo ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Theo đó, mỗi ngọn nến không chỉ tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi mà còn gửi gắm thông điệp về tình thương, sự hiểu biết, mong ước một Côn Đảo ngày càng bình an, phát triển và trù phú.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ

Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cũng trao tặng 250 phần quà đến đoàn viên, thanh niên và học sinh tại Côn Đảo, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, động viên thế hệ trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện, tiếp nối truyền thống cách mạng của cha anh.

Giữa không gian linh thiêng của Côn Đảo, những lá thư thời chiến được kể lại, những ngọn nến tri ân được thắp sáng đã cùng lan tỏa một thông điệp sâu sắc: hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương, tuổi trẻ và những ước mơ còn dang dở. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, luôn trân trọng giá trị của hòa bình, giữ gìn thành quả cách mạng và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.