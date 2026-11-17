Đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phát biểu tri ân các thế hệ nhà giáo. (Ảnh: MINH TUẤN)

Trong chương trình kỷ niệm, có tọa đàm Người gieo chữ với chủ đề "Thắp lửa biên cương hôm nay"; ra mắt nền tảng Tammi OA (Viettel) ngành giáo dục Cao Bằng.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tri ân các thế hệ nhà giáo, biểu dương những thành tích đạt được trong giáo dục đại trà, giáo dục thành tích cao của ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng khi trong năm học vừa qua, học sinh Cao Bằng đã đoạt 129 giải, huy chương tại các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng chăm sóc học sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đề nghị, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện tốt phương châm "Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất". Trong đó, ngành giáo dục Cao Bằng cần nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng đánh giá đúng năng lực của học sinh.

Mỗi nhà trường cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng học kiến thức là để rèn tư duy cho học sinh. Ngành giáo dục cần định hướng cho các nhà trường tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; đưa hát Then, đàn Tính, âm nhạc dân tộc vào giảng dạy rộng rãi trong trường học.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: MINH TUẤN)

Chia sẻ câu chuyện một số công ty, doanh nghiệp muốn tuyển dụng lao động địa phương làm việc trong lĩnh vực logistics, chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa, nhưng khó khăn trong tuyển dụng, phải tuyển lao động ở địa phương khác, người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đề nghị ngành giáo dục phối hợp, làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh. Các học sinh không nhất thiết phải vào đại học, mà có thể học ở các trường trung cấp, cao đẳng nghề, để sẵn sàng gia nhập thị trường lao động khi có cơ hội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cũng đề nghị, các cấp, ngành, địa phương quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho đội ngũ nhà giáo, đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở các trường học. Ngành giáo dục đổi mới quản trị, chuyển đổi số theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Trong chương trình tọa đàm "Thắp lửa biên cương hôm nay" theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm trường trên nền tảng Tammi của Viettel, các nhà giáo chia sẻ tâm tư, tình cảm trong những năm tháng gắn bó với sự nghiệp "trồng người".

Chương trình tọa đàm trên nền tảng Tammi OA của Viettel. (Ảnh: MINH TUẤN)

Trong đó có câu chuyện của thầy giáo Nông Văn Long, ở điểm trường mầm non Sán Soáy, xã Yên Thổ được học sinh tặng quả ổi, bó hoa dại trong ngày 20/11, chất phác, nhưng cảm động. Câu chuyện về đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo của thầy trò Trường trung học phổ thông chuyên Cao Bằng, đẩy mạnh giáo dục STEM (vận dụng sáng tạo kiến thức khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học để giải quyết vấn đề thực tiễn); học sinh nhà trường đoạt được nhiều huy chương, nhiều giải tại các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Câu chuyện về các trường nội trú liên cấp vùng biên chăm lo, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc học sinh.

Tại chương trình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng và Viettel Cao Bằng đã tiến hành ra mắt, sử dụng ứng dụng Tammi OA trong ngành giáo dục.

Đồng chí Đàm Thị Trung Thu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng chia sẻ, việc ra mắt nền tảng Tammi OA hôm nay là một bước tiếp nối trong quá trình chuyển đổi số của ngành. Việc sử dụng nền tảng sẽ hỗ trợ trao đổi thông tin, phối hợp công việc và tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý với các cơ sở giáo dục, phụ huynh và học sinh. Đây là giải pháp và nền tảng số cần thiết phục vụ yêu cầu đổi mới giáo dục, hỗ trợ thầy cô trong công việc, để các thầy cô có thêm thời gian và điều kiện tập trung cho nhiệm vụ quan trọng nhất là dạy kiến thức và giáo dục đạo đức cho học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng và Viettel Cao Bằng trao Giấy khen cho các tập thể triển khai hiệu quả nền tảng Tammi OA. (Ảnh: MINH TUẤN)

Dịp này, ngành giáo dục Cao Bằng đã khen thưởng, tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp trong sự nghiệp "trồng người" tại địa phương.