Dự chương trình có Thiếu tướng Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh CSCĐ; Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ; Thượng tá Võ Văn Phong, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ số 10 – Bộ Tư lệnh CSCĐ và đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ và Công an TP Cần Thơ…

Thiếu tướng Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh CSCĐ và Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã trao 50 phần quà tặng các em học sinh của Trường Văn hóa CAND III; 10 phần quà tặng học sinh Trường THCS Phú Lợi và Trường THPT Hoàng Diệu; 10 phần quà tặng cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường Văn hóa CAND III có hoàn cảnh khó khăn; 30 phần quà tặng các hộ gia đình có công cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn phường Phú Lợi.

Thượng tá Võ Văn Phong, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ số 10 – Bộ Tư lệnh CSCĐ trao quà tặng người dân.

Đoàn Nghi lễ CAND - Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tài trợ 40 triệu đồng hỗ trợ Trường Văn hóa CAND III mua sắm quần áo thể thao, trang phục hội diễn văn nghệ…

Tại chương trình, Đoàn Nghi lễ CAND - Bộ Tư lệnh CSCĐ và các em học sinh của Trường Văn hóa CAND đã biểu diễn chương trình nghệ thuật với những ca khúc truyền thống, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND....