Chương trình nghệ thuật “Vinh quang người giáo viên Việt Nam”

Đại biểu dự chương trình nghệ thuật.

Chương trình thu hút gần 900 giáo viên, học sinh nhà trường tham gia. Với 14 tiết mục ca, múa, biểu diễn nhạc cụ được dàn dựng công phu, do giáo viên, học sinh nhà trường phối hợp cùng các diễn viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh biểu diễn, chương trình mang đến không khí vui tươi, sôi nổi và nhiều cảm xúc. Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và hình ảnh người giáo viên Việt Nam. Thông qua những lời ca, điệu múa và giai điệu giàu cảm xúc, các em học sinh gửi gắm tình cảm, sự kính trọng và lòng biết ơn đối với thầy cô, những người luôn tận tụy, tâm huyết với sự nghiệp trồng người.

Tiết mục hát múa "Lời Bác sáng lòng người giáo viên"

Tiết mục song ca "Nhà em ở lưng đồi".

Tiết mục tấu sáo Trăng lên gọi bạn"

Đông đảo học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh tham gia chương trình.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, góp phần bồi đắp tình cảm thầy trò, nâng cao ý thức trân trọng công lao của các nhà giáo trong mỗi học sinh; đồng thời động viên đội ngũ giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực.

Tiết mục múa "Inh lả ơi đón xuân".

Tiết mục múa "Xuân vùng cao".