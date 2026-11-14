Chương trình nghệ thuật 'Vinh quang người giáo viên Việt Nam'
Ngày 13/11, Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vinh quang người giáo viên Việt Nam”, chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).
Chương trình thu hút gần 900 giáo viên, học sinh nhà trường tham gia. Với 14 tiết mục ca, múa, biểu diễn nhạc cụ được dàn dựng công phu, do giáo viên, học sinh nhà trường phối hợp cùng các diễn viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh biểu diễn, chương trình mang đến không khí vui tươi, sôi nổi và nhiều cảm xúc. Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và hình ảnh người giáo viên Việt Nam. Thông qua những lời ca, điệu múa và giai điệu giàu cảm xúc, các em học sinh gửi gắm tình cảm, sự kính trọng và lòng biết ơn đối với thầy cô, những người luôn tận tụy, tâm huyết với sự nghiệp trồng người.
Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, góp phần bồi đắp tình cảm thầy trò, nâng cao ý thức trân trọng công lao của các nhà giáo trong mỗi học sinh; đồng thời động viên đội ngũ giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/chuong-trinh-nghe-thuat-vinh-quang-nguoi-giao-vien-viet-nam--gyOaU2evR.html