Phát biểu tại chương trình, ông Vương Quần, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh những giá trị văn hóa mà nhân dân hai nước cùng trân trọng trong dịp Tết Trung thu. Ở Trung Quốc, Trung thu gắn với những mong ước về đoàn viên, hòa thuận, bình an và vui vẻ. Tại Việt Nam, đây là “Tết trông trăng”, gắn với hình ảnh trẻ em rước đèn, gia đình sum họp và cùng thưởng trăng.

Theo ông Vương Quần, chương trình nghệ thuật Việt-Trung mừng Tết Trung Thu 2026 tiếp tục là không gian để nghệ sĩ hai nước gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những giá trị văn hóa thông qua nghệ thuật. Ông cũng cho biết đây là năm thứ ba liên tiếp tỉnh Vân Nam tới Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình, qua đó hoạt động đã trở thành một hoạt động tiêu biểu trong giao lưu văn hóa Trung - Việt.

Tiết mục do các nghệ sĩ và em nhỏ Việt Nam biểu diễn

Trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, chương trình mở ra trước mắt người xem những sắc màu nghệ thuật đa dạng, kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và các loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam và Trung Quốc.

Chương trình có sự tham gia của Nhạc viện Trung ương Trung Quốc, Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam, dàn nhạc dân tộc “Sức Sống Mới”, hợp xướng thiếu nhi Trung Quốc “Kinh Thi-Tiểu Nhã-Lộc Minh”, đoàn nghệ thuật Dương Lệ Bình cùng những nghệ sỹ như Ngô Tuệ Mẫn, rapper RamC.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, cũng tại Nhà hát Hồ Gươm còn diễn ra chuỗi hoạt động mang nhiều ý nghĩa như chợ phiên Trung Thu “Trăng soi Lan Thương - Mekong một dòng nước hữu tình” mang đến không gian trải nghiệm, trong đó các sản phẩm văn hóa, di sản, cảnh đẹp, sản vật của hai nước được giới thiệu thông qua những gian hàng và các hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng.

Đoàn nghệ thuật Dương Lệ Bình mang tới các tiết mục múa đặc sắc

Tại khu vực ẩm thực, các món ăn đặc trưng của Vân Nam và Việt Nam được giới thiệu, trong đó có xôi rêu xanh Vân Nam, cà phê Vân Nam, bánh tôm Việt Nam, bánh cuốn dừa cùng nhiều món ăn gắn với Tết Trung thu.

Cùng với đó, triển lãm nhiếp ảnh du lịch Việt Nam - Vân Nam giới thiệu những khung hình về cảnh sắc thiên nhiên, di sản thế giới, phong tục, tập quán của hai bên, qua đó giúp người xem có thêm góc nhìn về những nét đẹp văn hóa và thiên nhiên của mỗi vùng đất.

Các hoạt động được tổ chức theo hướng kết hợp giữa tham quan, trải nghiệm và tương tác, tạo điều kiện để công chúng trực tiếp tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống của hai nước.

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và du lịch, chương trình góp phần mở rộng không gian giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên, đồng thời tiếp tục vun đắp tình hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới.