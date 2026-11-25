Chương trình nghệ thuật “Việt - Lào chung một dòng yêu thương”. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Pakse)

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào, hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tối 22/11, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Champasak tổ chức Chương trình nghệ thuật “Việt - Lào chung một dòng yêu thương”. Chương trình do các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam thực hiện.

Khán giả theo dõi, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Pakse)

Tham dự chương trình có đồng chí Alounxay Sounnalath, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Champasak; đồng chí Phimphone Phandanouvong, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak; đồng chí Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Champasak; toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán cùng gia đình; đại diện Ban chấp hành Hội người Việt tại tỉnh Champasak, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nam Lào cùng đông đảo bà con kiều bào tại khu vực Nam Lào.

Một tiết mục biểu diễn. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Pakse)

Khán giả thưởng thức các tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu, với nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người hai đất nước anh em Việt Nam - Lào và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Chương trình biểu diễn khép lại với điệu múa Lamvong truyền thống của nhân dân Lào anh em và bài hát “Nối vòng tay lớn”, tạo không khí vui tươi, thắm tình hữu nghị, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

Thông qua chương trình, khán giả cảm nhận sâu sắc thông điệp về tình cảm thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa hai nước Việt Nam - Lào cũng như mối quan hệ keo sơn gắn bó Việt Nam - Lào.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Pakse)

Đồng thời, Chương trình nghệ thuật thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao (Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài) và cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào đối với cộng đồng người Việt tại khu vực Nam Lào.

(theo Tổng Lãnh sứ quán Việt Nam tại Pakse)