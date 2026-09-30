Các đại biểu theo dõi chương trình nghệ thuật “Vang mãi bài ca Người cao tuổi”

Tiết mục Sơn La đổi mới hội nhập đón mùa xuân

Tiết mục Pắc Bó hát mãi tên Người.

Chương trình với 12 tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La, đồng thời ca ngợi quê hương, đất nước và vai trò của người cao tuổi trong đời sống xã hội. Nhiều tiết mục để lại ấn tượng trong lòng khán giả, như: Hát múa “Sơn La đổi mới hội nhập đón mùa xuân”, “Bài ca người cao tuổi Việt Nam”, “Hát về người cao tuổi Việt Nam”, “Sơn La mảnh đất tình yêu”, "Hát dưới màu hoa đào"... cùng nhiều tiết mục múa mang âm hưởng văn hóa dân tộc.

Tiết mục múa Ánh nắng ban mai.

Tiết mục Hát dưới màu hoa đào.

Thông qua chương trình, Hội Người cao tuổi tỉnh và Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh mong muốn tạo thêm sân chơi văn hóa lành mạnh, giúp người cao tuổi được giao lưu, kết nối, phát huy tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích; đồng thời lan tỏa thông điệp quan tâm, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong cộng đồng.