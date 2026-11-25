Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM...

Chương trình do UBND TP.HCM chỉ đạo thực hiện, Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo nội dung; Trung tâm Nghệ thuật Thành phố phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Tiết mục trong chương trình “Tự hào bản sắc Việt” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Thu Trang

Tự hào bản sắc Việt là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” 24/11 năm 2026, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc, đồng thời lan tỏa tinh thần gìn giữ, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa trong thời đại mới.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Bạch Tuyết, NSND Tuyết Mai, NSND Trọng Phúc, NSND Hữu Quốc, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Khánh Ngọc, cùng các ca sĩ Phương Thanh, Quang Linh, Quốc Đại, Đoan Trang, Lân Nhã, Hoàng Dũng, Kyo York, Hà Vân và nhiều nghệ sĩ khác.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu TPHCM tham dự chương trình. Ảnh: Thu Trang

Sự kiện được kết nối truyền hình trực tiếp qua ba điểm cầu phường Sài Gòn, phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu, mang đến không gian nghệ thuật tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời khắc họa sức sống của văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Khán giả được thưởng thức chuỗi tiết mục khai thác các loại hình di sản, nghệ thuật truyền thống của nhiều vùng miền. Từ không gian Tây Bắc với “Khèn sáo gọi vòng xòe”, đến nghệ thuật hát văn qua tiết mục “Cô đôi Thượng Ngàn”; âm hưởng dân ca Ví Giặm qua ca khúc “Giận mà thương”.

Chương trình cũng đưa khán giả đến với không gian Nhã nhạc cung đình qua tiết mục “Nhã nhạc cung đình – Đêm hoa đăng”, âm hưởng đại ngàn được tái hiện qua “Thanh âm đại ngàn”, cùng phần trình diễn về các giá trị di sản bằng “Dạ cổ hoài lang”.

Một số tiết mục biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Thu Trang

Hình ảnh TPHCM – thành phố năng động, nghĩa tình, nơi hội tụ và gắn kết những người dân từ nhiều vùng miền – được khắc họa qua các ca khúc “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ” và “Tự hào Thành phố mang tên Bác”.

Chương trình nhấn mạnh sức sống của văn hóa trong đời sống đương đại, với sự tiếp nối và sáng tạo của các thế hệ nghệ sĩ, công dân Thành phố.

“Tự hào bản sắc Việt” không chỉ là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 mà còn góp phần tôn vinh bản sắc dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống, cổ vũ tinh thần sáng tạo và phát huy sức mạnh văn hóa trong xây dựng, phát triển TPHCM.