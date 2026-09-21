Biểu diễn múa rồng tại chương trình nghệ thuật “Trăng rằm tỏa sáng-Thắp sáng tương lai.” (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Biểu diễn múa rồng, lân trong chương trình. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Biểu diễn múa rồng, lân trong chương trình “Trăng rằm tỏa sáng-Thắp sáng tương lai.” (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thiếu nhi Thủ đô được vui chơi, gặp gỡ "chị Hằng, chú Cuội" tại chương trình. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thiếu nhi Thủ đô chăm chú theo dõi chương trình. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật “Trăng rằm tỏa sáng-Thắp sáng tương lai,” mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho các gia đình, đặc biệt là các em thiếu nhi. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình nghệ thuật “Trăng rằm tỏa sáng-Thắp sáng tương lai.” (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thiếu nhi Thủ đô được vui chơi, gặp gỡ "chị Hằng, chú Cuội" tại chương trình. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tặng quà cho thiếu nhi tới tham dự chương trình “Trăng rằm tỏa sáng-Thắp sáng tương lai.” (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thiếu nhi được tham gia làm đồ chơi trung thu truyền thống tại chương trình. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật “Trăng rằm tỏa sáng - Thắp sáng tương lai,” mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho các gia đình, đặc biệt là các em thiếu nhi. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)