Chương trình nghệ thuật 'Tinh hoa đạo học' tái hiện 950 năm Quốc học Việt Nam

Trailer chương trình. Nguồn: BTC cung cấp

Chương trình được xây dựng như một hành trình trở về cội nguồn Quốc học, bắt đầu từ dấu mốc năm 1076, khi Quốc Tử Giám ra đời, đến truyền thống đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng hiền tài qua các thời kỳ. Nội dung tập trung tôn vinh những giá trị của đạo học trong lịch sử dân tộc, từ tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo đến vai trò của tri thức trong xây dựng đất nước.

Tiết mục trong chương trình tổng duyệt. Ảnh: HỒ ĐIỆP

Không gian sân khấu được đầu tư với nhiều lớp trình diễn, kết hợp âm nhạc, hình ảnh và các tiết mục nghệ thuật. Công nghệ sân khấu hiện đại nhằm tạo hiệu ứng thị giác, đồng thời giữ được vẻ cổ kính, linh thiêng của di tích. Qua ngôn ngữ nghệ thuật, câu chuyện 950 năm Quốc Tử Giám được thể hiện theo cách tiếp cận mới, đưa những dấu mốc lịch sử và giá trị đạo học đến gần hơn với công chúng.

Tiết mục tổng duyệt chương trình. Ảnh: HỒ ĐIỆP

Sân Thái Học được lựa chọn làm không gian tổ chức, tạo sự kết nối giữa nội dung chương trình với chính di sản. Đây là nơi lưu giữ những dấu ấn của nền giáo dục phong kiến Việt Nam. Theo ban tổ chức, việc đưa di sản trở thành một phần của không gian trình diễn góp phần làm rõ ý nghĩa của chương trình, đồng thời nhấn mạnh giá trị lịch sử, văn hóa của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam là dịp nhìn lại chặng đường hình thành, phát triển của nền Quốc học, tôn vinh truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài, đồng thời chuyển tải thông điệp về trách nhiệm kế thừa, phát huy tinh hoa đạo học trong thời đại mới.