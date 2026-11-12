Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa đạo học”
Từ ngày 5 đến 15/11, nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm, di sản và hội thảo khoa học diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và một số không gian văn hóa tiêu biểu ở Hà Nội, thuộc chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026) - trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam. Hoạt động trọng điểm là lễ kỷ niệm lúc 19h30 tối 14/11 ở sân Thái Học.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuong-trinh-nghe-thuat-tinh-hoa-dao-hoc-246261112151548564.htm