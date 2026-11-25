Lan tỏa tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào trên đất nước Triệu Voi

Sự kiện được diễn ra nhân dịp kỷ niệm 51 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào, hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Tham dự chương trình có đồng chí Alounxay Sounnalath, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Champasak; đồng chí Phimphone Phandanouvong, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak; đồng chí Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse cùng đại diện các cơ quan hội đoàn và đông đảo bà con kiều bào tại khu vực Nam Lào.

Chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam biểu diễn, với nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người hai nước Việt Nam – Lào và mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Chương trình biểu diễn khép lại với điệu múa Lăm-vông truyền thống của nhân dân Lào cùng giai điệu hào hùng, sôi nổi của ca khúc “Nối vòng tay lớn”. Những lời ca, điệu múa hòa quyện trong không khí vui tươi, đầm ấm, góp phần lan tỏa tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào, để lại nhiều tình cảm và ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

Thông qua chương trình, khán giả cảm nhận sâu sắc thông điệp về tình cảm thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Nghệ thuật kết nối tình hữu nghị Việt Nam – Lào

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa hai nước Việt Nam-Lào cũng như mối quan hệ keo sơn gắn bó Việt Nam-Lào.

Đồng thời, Chương trình nghệ thuật thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao (Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài) và cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào đối với cộng đồng người Việt tại khu vực Nam Lào.