Không gian quảng trường Tây Bắc.

Dự chương trình có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các xã, phường cùng đông đảo các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, học sinh, sinh viên, các đội văn nghệ quần chúng và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật.

Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tuy có những ý nghĩa riêng nhưng cùng hội tụ ở một giá trị chung: Tôn vinh sức mạnh cộng đồng, gìn giữ cội nguồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Nếu đại đoàn kết tạo nên sức mạnh gắn bó giữa các cộng đồng, di sản lưu giữ những giá trị quý báu của cha ông, thì văn hóa chính là nền tảng kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với tương lai. Hướng tới các sự kiện ý nghĩa này, tỉnh Sơn La đã tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, sôi nổi từ cơ sở đến cấp tỉnh, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình nghệ thuật.

Với truyền thống đoàn kết, lòng tự hào và tình yêu văn hóa của đồng bào các dân tộc, những giá trị văn hóa đặc sắc của Sơn La sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát huy và tỏa sáng; góp phần xây dựng con người Sơn La phát triển toàn diện, quê hương Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc. Hãy để Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là ngày tôn vinh những giá trị văn hóa, mà còn là ngày mỗi chúng ta thêm tự hào về cội nguồn, thêm trách nhiệm với cộng đồng và cùng hành động để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm trao giải thưởng Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực châu Á cho đại diện lãnh đạo các xã, phường Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm trao giải thưởng Điểm đến thiên nhiên mới nổi hàng đầu châu Á cho xã Tà Xùa.

Tại chương trình, UBND tỉnh Sơn La đã công bố hai danh hiệu du lịch do Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) vinh danh, gồm: Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2026 đối với Tà Xùa và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực châu Á năm 2026 dành cho Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Tiết mục khai từ chương trình nghệ thuật.

Đông đảo khán giả đến theo dõi chương trình nghệ thuật.

Tiết mục mang bản sắc dân tộc Kinh

Chương trình nghệ thuật “Sơn La - Bản hòa ca sắc màu” có thời lượng khoảng 90 phút với 15 tiết mục được dàn dựng liên hoàn. Tham gia biểu diễn có các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh Sơn La; học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La và đông đảo diễn viên quần chúng trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục hát múa mang tinh thần đoàn kết các dân tộc

Tiết mục nghệ thuật mang bản sắc dân tộc Thái

Chương trình được kết cấu thành 3 chương, gồm các tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca, nhạc cảnh, màn hát múa và liên khúc phức hợp. Chương I “Ngọn Đuốc soi đường”, tái hiện hành trình hơn 80 năm phát triển của nền văn hóa Việt Nam, từ Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 đến nay; làm nổi bật tư tưởng cốt lõi "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", khẳng định văn hóa là cội nguồn, là hồn cốt của dân tộc, thắp sáng khát vọng vươn lên của đất nước.

Tiết mục tái hiện các điệu xòe cổ

Nhiều loại nhạc cụ độc đáo được biểu diễn tại chương trình.

Màn múa hát dân tộc Dao

Chương II “Sơn La - Bản hòa ca sắc màu”, khắc họa không gian văn hóa của tỉnh Sơn La, nơi sắc màu văn hóa các dân tộc hội tụ, giao hòa, thể hiện niềm tin sắt son của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và khát vọng vươn lên của quê hương.

Tiết mục thể hiện bản sắc dân tộc La Ha

Tiết mục mang bản sắc dân tộc Khơ Mú

Sắc màu văn hóa dân tộc Lào tại chương trình

Tiết mục mang bản sắc dân tộc Lào

Chương III “Ngày hội non sông”, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời làm nổi bật ý nghĩa lịch sử của Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; khẳng định quan điểm đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, coi văn hóa là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Màn hát múa tổng hợp

Sắc màu dân tộc Tày tại chương trình nghệ thuật.

Kép lại chương trình, các đại biểu, nghệ sĩ và nhân dân cùng hòa mình vào không khí tưng bừng, gắn kết của Vũ điệu kết đoàn và vòng xòe đoàn kết khép lại đêm nghệ thuật và chuỗi các hoạt động sôi nổi của Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Sơn La năm 2026, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân và du khách và khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc mỗi người dân Sơn La.

Sắc màu văn hóa dân tộc Mông tại chương trình.

Sắc màu văn hóa dân tộc Dao.

Màn kết chương trình

Các đại biểu cùng múa Vũ điệu kết đoàn

Các diễn viên quần chúng múa Vũ điệu kết đoàn

Khán giả theo dõi chương trình nghệ thuật

Vòng xòe đoàn kết kết thúc chương trình