Chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa vùng cao” tại xã Khâm Đức tối 24/11. Ảnh: P.O

Với hai chương “Sắc màu đại ngàn” và “Bừng sáng tương lai”, chương trình được dàn dựng kết hợp âm nhạc, múa, trình diễn nhạc cụ dân tộc và giao lưu sân khấu.

Mở đầu là tiết mục múa cồng chiêng do đội cồng chiêng đồng bào Bnoong - Giẻ Triêng xã Khâm Đức biểu diễn, cùng các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc của đội nhạc cụ xã Phước Chánh, tạo không gian đậm sắc màu văn hóa vùng cao.

Các ca khúc “Việt Nam tinh hoa”, “Nhịp cồng chiêng quê hương”, “Adhi ơi rừng gọi ta về”, “Yêu cái mặn mà”... được thể hiện qua các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố và vũ đoàn Chuông Gió, khắc họa vẻ đẹp núi rừng, quê hương, tình đất, tình người miền Trung và niềm tự hào về bản sắc dân tộc.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình mang đến không gian giao lưu, thưởng thức nghệ thuật, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc; kết nối những giá trị văn hóa truyền thống với tinh thần trẻ trung, sáng tạo, gửi gắm thông điệp về trách nhiệm tiếp nối di sản của thế hệ hôm nay.

Qua đó, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tạo điều kiện để người dân khu vực miền núi được tiếp cận, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.