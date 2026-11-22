Chương trình nghệ thuật 'Sắc màu Sơn La' chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam
Tối 21/11, tại sân khấu tuyến phố đi bộ đường Hoàng Quốc Việt, UBND phường Chiềng Cơi phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình nghệ thuật “Sắc màu Sơn La”.Dự chương trình có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, các phường lân cận cùng đông đảo nhân dân và du khách.
Tại đêm diễn, các nghệ nhân, diễn viên đến từ Trung tâm Văn hóa – Thể thao tỉnh và các đơn vị trên địa bàn phường Chiềng Cơi đã mang đến nhiều tiết mục ca, múa, nhạc giàu bản sắc của đồng bào các dân tộc Sơn La. Các tiết mục được dàn dựng công phu với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và vẻ đẹp thiên nhiên, con người vùng Tây Bắc.
Bên cạnh chương trình biểu diễn chính, tại khu vực phố đi bộ còn diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa sôi nổi của các câu lạc bộ văn nghệ, cùng đông đảo học sinh và thanh thiếu niên, nhi đồng. Nhiều màn trình diễn nhạc cụ dân tộc, nhảy hiện đại cùng các trò chơi dân gian đã tạo nên không khí hào hứng, thu hút sự theo dõi và cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Chương trình nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam; đồng thời góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/chuong-trinh-nghe-thuat-sac-mau-son-la-chao-mung-ngay-di-san-van-hoa-viet-nam-vqk8NWgdg.html