Chương trình nghệ thuật "Sắc màu Sơn La".

Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật.

Tại đêm diễn, các nghệ nhân, diễn viên đến từ Trung tâm Văn hóa – Thể thao tỉnh và các đơn vị trên địa bàn phường Chiềng Cơi đã mang đến nhiều tiết mục ca, múa, nhạc giàu bản sắc của đồng bào các dân tộc Sơn La. Các tiết mục được dàn dựng công phu với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và vẻ đẹp thiên nhiên, con người vùng Tây Bắc.

Tiết mục tại chương trình nghệ thuật.

Tiết mục nhảy "Tự hào Việt Nam".

Màn múa hát "Sơn La bừng sáng tương lai".

Tiết mục múa "Tinh hoa Việt Nam".

Đông đảo nhân dân tới xem chương trình nghệ thuật.

Bên cạnh chương trình biểu diễn chính, tại khu vực phố đi bộ còn diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa sôi nổi của các câu lạc bộ văn nghệ, cùng đông đảo học sinh và thanh thiếu niên, nhi đồng. Nhiều màn trình diễn nhạc cụ dân tộc, nhảy hiện đại cùng các trò chơi dân gian đã tạo nên không khí hào hứng, thu hút sự theo dõi và cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Không gian văn hóa dân tộc Thái tại tuyến phố đi bộ.

Các diễn viên quần chúng biểu diễn tại tuyến phố đi bộ.

Chương trình nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam; đồng thời góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.