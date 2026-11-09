Chương trình nghệ thuật 'Non nước Cao Bằng - Miền hội tụ' gửi lời chào hữu nghị qua sắc màu văn hóa

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Về phía đoàn đại biểu Trung Quốc có các đồng chí: Tưởng Vệ Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Bách Sắc; Lăng Ngọc Cường, Tổng Thư ký kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Bách Sắc; lãnh đạo Chính quyền nhân dân thành phố Tịnh Tây và huyện Nà Po.

Đông đảo đại biểu và khách mời tham dự chương trình nghệ thuật.

Với chủ đề “Non nước Cao Bằng - Miền hội tụ”, chương trình gồm 9 tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Mỗi tiết mục là một sắc màu riêng, góp phần khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống lao động, sinh hoạt văn hóa và tinh thần lạc quan, mến khách của đồng bào các dân tộc Cao Bằng.

Tiết mục tốp ca “Việt Nam - Trung Hoa” với sự tham gia biểu diễn của toàn thể nghệ sĩ, diễn viên và học sinh, khép lại chương trình trong không khí đoàn kết, hữu nghị và thắm tình giao lưu văn hóa Việt Nam - Trung Quốc.

Đặc biệt, các tiết mục “Bài ca thanh niên Việt - Trung”, liên khúc hát múa “Vũ khúc trên non - Cao Bằng miền đất gọi” và tốp ca “Việt Nam - Trung Hoa” đã tạo nên điểm nhấn cho chương trình. Những giai điệu tươi vui, rộn ràng cùng thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị góp phần lan tỏa tinh thần giao lưu, gắn kết giữa nhân dân hai nước, hướng tới xây dựng mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt.

Các tiết mục do tập thể nghệ sĩ, diễn viên và học sinh biểu diễn, với sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, vũ đạo và các chất liệu văn hóa truyền thống. Qua từng lời ca, điệu múa, hình ảnh một Cao Bằng giàu bản sắc, nơi hội tụ văn hóa của nhiều dân tộc được khắc họa rõ nét. Đó không chỉ là vẻ đẹp của những làn điệu Then, tiếng đàn tính, sắc phục truyền thống hay những phiên chợ vùng cao, mà còn là sự chân thành, thân thiện và lòng hiếu khách của con người nơi miền non nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu và nghệ sĩ, diễn viên chụp ảnh lưu niệm tại chương trình nghệ thuật “Non nước Cao Bằng - Miền hội tụ”.

Thông qua chương trình nghệ thuật, Cao Bằng gửi tới các đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia và khách quốc tế lời chào hữu nghị, sự đón tiếp trọng thị cùng tình cảm mến khách chân thành. Đây cũng là hoạt động văn hóa ý nghĩa trước thềm Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới”, góp phần tạo không khí giao lưu thân tình, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa các đại biểu, đối tác hai bên. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, mở rộng giao lưu văn hóa, vun đắp tình hữu nghị và tạo nền tảng tinh thần thuận lợi cho hợp tác, phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc.