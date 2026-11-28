Các đại biểu và nhân dân theo dõi chương trình nghệ thuật “Mường Sại - Nhịp điệu Sông Đà - Hội tụ và phát triển”.

Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các diễn viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh và các nghệ nhân và đội văn nghệ quần chúng xã Mường Sại với nhiều tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Thái, Mông, La Ha.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình nghệ thuật.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu tặng quà xã Mường Sại.

Lãnh đạo xã Mường Sại trao cờ lưu niệm cho các bản, đơn vị tham gia Ngày hội.

Được dàn dựng công phu với 3 chương: “Mường Sại - Dấu ấn bản sắc”, “Mường Sại - Nhịp điệu Sông Đà” và “Mường Sại - Hội tụ và phát triển” chương trình tái hiện những nét đẹp văn hóa truyền thống, ca ngợi Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, con người vùng sông Đà và khát vọng phát triển của địa phương. Đặc biệt, phần giao lưu âm nhạc cùng vòng xòe và vũ điệu kết đoàn đã tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo đại biểu, nhân dân và du khách.

Tiết mục hát múa "Mưa rơi".

Tiết mục đơn ca nữ "Người Mông ơn Bác".

Tiết mục múa dân gian dân tộc Thái "Lung linh sắc Piêu".

Tiết mục tốp ca nam nữ "Tình ca hưn mạy".

Tiết mục tốp ca nam tại chương trình nghệ thuật.

Tiết mục tốp ca nữ "Mường Sại quê em".

Chương trình góp phần tôn vinh và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng tự hào và nâng cao ý thức của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của xã Mường Sại, không khí phấn khởi trong nhân dân.

Đông đảo nhân dân tới xem và cổ vũ tại chương trình.

Nhân dân và du khách tham gia múa xòe.