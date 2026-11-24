Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu khai mạc. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Toàn cảnh sân khấu đại nhạc hội tái hiện hành trình xuyên suốt từ nguồn cội dân tộc, truyền thống dựng nước, giữ nước đến những thành tựu, khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Các tiết mục thuộc Chương I “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” khắc họa sức mạnh của văn hóa trong dòng chảy lịch sử, từ đời sống bình dị đến những năm tháng đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và niềm vui thống nhất non sông. (Ảnh: TTXVN)

Sân khấu đại nhạc hội tái hiện hành trình xuyên suốt từ nguồn cội dân tộc, truyền thống dựng nước, giữ nước đến những thành tựu, khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Các ca sỹ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh biểu diễn liên khúc: "Dòng máu Lạc Hồng - Việt Nam kiêu hãnh." (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Các tiết mục thuộc Chương I “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” khắc họa sức mạnh của văn hóa trong dòng chảy lịch sử, từ đời sống bình dị đến những năm tháng đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và niềm vui thống nhất non sông. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Toàn cảnh sân khấu đại nhạc hội tái hiện hành trình xuyên suốt từ nguồn cội dân tộc, truyền thống dựng nước, giữ nước đến những thành tựu, khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Toàn cảnh sân khấu đại nhạc hội tái hiện hành trình xuyên suốt từ nguồn cội dân tộc, truyền thống dựng nước, giữ nước đến những thành tựu, khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Toàn cảnh sân khấu đại nhạc hội tái hiện hành trình xuyên suốt từ nguồn cội dân tộc, truyền thống dựng nước, giữ nước đến những thành tựu, khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Toàn cảnh sân khấu đại nhạc hội tái hiện hành trình xuyên suốt từ nguồn cội dân tộc, truyền thống dựng nước, giữ nước đến những thành tựu, khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Toàn cảnh sân khấu đại nhạc hội tái hiện hành trình xuyên suốt từ nguồn cội dân tộc, truyền thống dựng nước, giữ nước đến những thành tựu, khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Các bạn trẻ hòa chung không khí hân hoan trên khán đài Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)