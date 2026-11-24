Khoảng 15h, rất đông người dân có mặt tại khu vực cổng soát vé Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để chờ vào xem chương trình nghệ thuật.

Mọi người tuân thủ nghiêm quy định theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức và lực lượng chức năng.

Đúng 15h, Ban tổ chức mở cửa soát vé để đón người dân vào theo dõi chương trình.

Người dân vào sân phải qua 3 lớp kiểm tra an ninh.

Mọi người trước khi vào sân phải xuất trình CCCD hoặc ứng dụng VNeID để quét thông tin.

Tiếp đó người dân tiến vào cửa kiểm tra an ninh.

Những vật dụng không được phép đem vào sân sẽ bị lực lượng an ninh thu giữ.

Lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự khu vực soát vé. Video: Đức Hùng

Khu vực bên ngoài sân, lực lượng cảnh sát 113 liên tục tuần tra để nhắc nhở những trường hợp dừng xe không đúng vị trí gây cản trở giao thông.

Lực lượng an ninh hướng dẫn người dân di chuyển đến nơi gửi xe để vào sân theo dõi sự kiện.

Lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng mô tô chuyên dụng tuần tra, phân luồng từ xa khu vực tuyến đường quanh sân.

Dòng người ngày một đông đổ về Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để theo dõi sự kiện.

Giao thông thông suốt ở tuyến đường bên ngoài Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.