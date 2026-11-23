Các đại biểu dự chương trình.

Dự chương trình có đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh; Sư đoàn 316 - Quân khu 2; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Minh Xuân cùng đông đảo nghệ nhân, văn nghệ sĩ, nhân dân và du khách.

Các đại biểu dự chương trình.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2026. Chương trình nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng xây dựng phường Minh Xuân ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Chương trình mang bản sắc địa phương.

Các nghệ nhân biểu diễn.

Tiếng hát Sư đoàn 316.

Trong khuôn khổ chương trình, khán giả đã được thưởng thức 14 tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc, dàn dựng công phu mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và hơi thở cuộc sống mới như: Hát múa Tuyên Quang rạng rỡ non ngàn, hát Then Mặt trận Tổ quốc khúc hát ngân vang, múa Dao Cầu mùa, hát văn Cô Đôi Thượng Ngàn, nhảy dân vũ Chiếc khăn piêu, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Đường chúng ta đi... Các tiết mục có sự tham gia biểu diễn của đội ngũ ca sĩ, nghệ nhân ưu tú, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 316 cùng các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh và phường tặng quà tri ân các nghệ nhân, nghệ sỹ có nhiều cống hiến.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng những phần quà tri ân ý nghĩa tới các nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân và đại diện các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn, trao truyền di sản văn hóa tại địa phương. Chương trình khép lại trong không khí rộn ràng, gắn kết với màn nhảy sạp tập thể trên nền nhạc Nối vòng tay lớn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách.