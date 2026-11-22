Các tết mục nghệ thuật được biểu diễn tại Chương trình .

Tại chương trình, người dân được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, đồng thời ban tổ chức trao quà tri ân thân nhân chiến sĩ Nam Kỳ, công bố và trao quyết định công nhận Quy ước khu dân cư năm 2026 cho 51 ấp trên địa bàn xã và phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Lãnh đạo xã Bà Điểm trao quà tri ân thân nhân chiến sĩ Nam Kỳ.

Bà Trần Thúy Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Điểm trao quyết định công nhận Quy ước khu dân cư năm 2026 cho 51 ấp trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bà Điểm cho biết, Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940 là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, biểu tượng sáng ngời của tinh thần quật cường, lòng yêu nước và ý chí kiên cường. Trên mảnh đất 18 thôn Vườn Trầu - Bà Điểm giàu truyền thống cách mạng, hào khí lịch sử tiếp tục được phát huy, trở thành động lực để địa phương đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bà Điểm phát biểu tại chương trình.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dịp để địa phương ôn lại cội nguồn, tôn vinh, gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn minh và nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật mà còn gắn với những hoạt động thiết thực như tri ân các gia đình chính sách, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và chăm lo người nghèo.

Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao quà đến thân nhân chiến sĩ Nam Kỳ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh; đồng thời việc công nhận Quy ước khu dân cư năm 2026 đối với 51 ấp nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình.

Tại chương trình, ông Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bà Điểm, cũng đã phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, kêu gọi cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục chung tay chăm lo các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bà Điểm, tiếp nhận bảng tượng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Quốc Dũng cho biết, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, đồng thời là trách nhiệm và sự chung tay của toàn xã hội. Những năm qua, phong trào vận động chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và đông đảo nhân dân.

Trong năm 2026, xã Bà Điểm đã phối hợp vận động hơn 4,9 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo an sinh. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” xã đã trích 2,05 tỷ đồng từ Quỹ để nâng cấp, sửa chữa 9 căn nhà Đại đoàn kết; trao tặng 5 phương tiện sinh kế, 52 phương tiện đến trường; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 5 trường hợp và hỗ trợ 4 trường hợp bị giải tỏa không đủ điều kiện tái định cư thuộc dự án nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh đoạn qua xã Bà Điểm.

Bên cạnh đó, địa phương trao 276 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học 2026 - 2027, hơn 1.000 suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu; đồng thời chăm lo quân nhân nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

Những nguồn lực và nghĩa cử sẻ chia đã góp phần hỗ trợ các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn nhiều gia đình cần được hỗ trợ về nhà ở, phương tiện sinh kế, học tập, chăm sóc sức khỏe và các nhu cầu thiết yếu; vì vậy, việc tiếp tục huy động sự chung tay của cộng đồng có ý nghĩa thiết thực trong công tác chăm lo người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội tại địa phương.