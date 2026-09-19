Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 76 năm Chiến thắng Đông Khê - Chiến dịch Biên giới năm 1950

Dự chương trình có các đồng chí: Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; xã Đông Khê cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Hoàng Xuân Ánh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các gia đình chính sách.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với các tiết mục ca, múa, hoạt cảnh, tái hiện Chiến thắng Đông Khê - Chiến dịch Biên giới năm 1950, những dấu ấn lịch sử của Đông Khê, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa Cao Bằng và những đổi thay của quê hương trong thời kỳ mới. Sự kết hợp giữa Đoàn Nghệ thuật tỉnh và lực lượng văn nghệ quần chúng trên địa bàn tạo nên các tiết mục đặc sắc, không khí trang trọng, sôi nổi, để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao quà tri ân bà Bế Thị Miêu, người từng tham gia dân công hỏa tuyến, góp sức phục vụ Chiến dịch Biên giới năm 1950; trao quà cho 10 gia đình chính sách và 10 hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Công ty TNHH Nga Hải trao 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ "An sinh xã hội" xã Đông Khê.

Khép lại chương trình là màn bắn pháo hoa trong không khí phấn khởi, tự hào, tạo điểm nhấn cho hoạt động kỷ niệm 76 năm Chiến thắng Đông Khê - Chiến dịch Biên giới năm 1950.