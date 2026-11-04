Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang

Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự chương trình có các đồng: Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Hùng Đức, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường và đông đảo đại biểu, nhân dân.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt có thời lượng 60 phút, quy tụ hơn 200 người tham gia biểu diễn, bao gồm các ca sĩ Trung ương, các diễn viên chuyên nghiệp của Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh cùng hàng trăm sinh viên Đại học Tân Trào, lực lượng quân đội trên địa bàn, các em thiếu nhi trong tỉnh và các cộng tác viên.

Màn khai từ chương trình nghệ thuật.

Màn khai từ và Chương 1 “Tuyên Quang nơi nguồn cội” đã đưa khán giả trở về với những mốc son lịch sử từ ngày thành lập tỉnh (4-11-1831), khẳng định tầm vóc thiêng liêng của Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến Tân Trào. Khán giả được thưởng thức các tiết mục hát múa đặc sắc như Tuyên Quang - Vời vợi đất trời, mashup Lá cờ Đảng - Màu cờ tôi yêu, đơn ca Dấu chân phía trước… hòa quyện cùng lời bình chính luận sâu sắc và hệ thống màn hình LED, hiệu ứng visual hoành tráng.

Chương trình mang đậm bản sắc xứ Tuyên.

Tân Trào đất thiêng qua phần thể hiện của ca sỹ Đỗ Tố Hoa.

Chương 2 “Miền đất huyền thoại” xúc động và đầy tự hào khi tái hiện tinh thần vượt khó dựng xây quê hương sau chiến tranh, tri ân những người con ưu tú đã ngã xuống bảo vệ biên cương Tổ quốc tại mặt trận Vị Xuyên, mở đường Hạnh Phúc qua các ca khúc: Đất thiêng, Việt Nam mãi tự hào, mashup Lời tạm biệt lúc lên đường - Ký ức Vị Xuyên...

Hát về quê hương.

Chương 3 “Tuyên Quang khát vọng tương lai” khép lại đêm diễn với một tinh thần tươi mới, tràn đầy sức trẻ qua các tiết mục Tuyên Quang rạng ngời, Vạn con tim một niềm kiêu hãnh, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai. Qua đó đã thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đưa quê hương vững bước trên hành trình hội nhập và phát triển văn minh, hiện đại.

Ca ngợi vùng quê cách mạng.

Hát về Ký ức Vị Xuyên.

Chương trình thể hiện niềm tự hào quê hương đổi mới.

Đêm nghệ thuật kết thúc trong không khí vỡ òa cảm xúc, giai điệu bài hát Như có Bác trong ngày vui đại thắng cùng vang lên hòa chung với màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân và du khách về một Tuyên Quang nghĩa tình, giàu bản sắc và tràn đầy khát vọng vươn lên.