Chương trình nghệ thuật 'Hòa âm Trung-Việt': Khi âm nhạc 'xây' cầu hữu nghị

Chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung-Việt” kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949-1/10/2026). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tối 1/10, chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung-Việt” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) quy tụ đông đảo nghệ sỹ hai nước - không chỉ tạo nên một không gian âm nhạc phong phú mà còn trực tiếp thể hiện tinh thần hữu nghị, hợp tác và cùng sáng tạo nghệ thuật.

Chương trình do Bộ Công an và Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam chủ trì tổ chức, Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc thực hiện, nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949-1/10/2026).

Đến dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Phía đại biểu Trung Quốc có ông Vương Quần, Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam; ông Vương Ninh, Chủ tịch Liên minh Nhà hát Thế giới, Giám đốc Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chương trình có sự chỉ đạo nội dung của ông Vương Ninh, Chủ tịch Liên minh Nhà hát Thế giới, Giám đốc Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc và Thiếu tướng, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm. Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Công Duy đảm nhiệm vai trò chỉ đạo nghệ thuật và Tổng đạo diễn.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh; hợp xướng của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân; Nghệ sỹ Nhân dân Cồ Huy Hùng, nghệ sỹ trumpet Wang Yubing; các ca sỹ: Nguyễn Trường Linh, Đào Mác, soprano Zhou Xiaolin, tenor Wang Chong.

Quốc ca hai nước Việt Nam và Trung Quốc do Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội thể hiện đã mở màn cho phần trình diễn. Tiếp đó là các tác phẩm như “Ngày hội” của Đặng Hữu Phúc, “Cảm xúc quê hương” của Xuân Khải do Nghệ sỹ Nhân dân Cồ Huy Hùng biểu diễn đàn nguyệt; “Bạn và tôi” (bài hát chủ đề Thế vận hội mùa Hè Bắc Kinh 2008) do nghệ sỹ Wang Yubing trình diễn trumpet; “Xin hỏi đường ở nơi nào” trong phim Tây Du Ký qua phần thể hiện của nghệ sỹ Đào Mác...

Một tiết mục tại chương trình nghệ thuật. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đáng chú ý, khán giả được thưởng thức ca khúc “Hà Nội, niềm tin và hy vọng” của nhạc sỹ Phan Nhân, qua giọng soprano Zhou Xiaolin cùng các nghệ sỹ hợp xướng; “O Sole Mio” do nghệ sỹ Trường Linh biểu diễn; các aria nổi tiếng trong vở “Hamlet” và “Turandot” do nghệ sỹ Đào Mác, nghệ sỹ Wang Chong thể hiện... Chương trình khép lại với tác phẩm “Việt Nam-Trung Hoa” của nhạc sỹ Đỗ Nhuận với sự tham gia của tập thể các nghệ sỹ.

Chia sẻ cảm xúc vinh dự và tự hào khi tham gia chương trình, nghệ sỹ Trường Linh cho biết đây là một sự kiện văn hóa, chính trị có ý nghĩa, với sự tham gia của nghệ sỹ hai quốc gia, giới thiệu những tác phẩm đặc trưng, giàu giá trị truyền thống của Việt Nam, đồng thời mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm tiêu biểu của Trung Quốc và thế giới.

Nghệ sỹ Trường Linh cho hay anh cùng nhiều nghệ sỹ Việt Nam có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu và giới thiệu với bạn bè Trung Quốc những nét văn hóa đặc trưng, những giá trị tốt đẹp và tinh thần của dân tộc Việt Nam, đồng thời tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa, con người Trung Quốc…

Từ những giai điệu mang dấu ấn riêng của mỗi dân tộc đến những tác phẩm kinh điển của thế giới, âm nhạc trở thành cầu nối giúp công chúng cảm nhận rõ hơn những điểm tương đồng trong đời sống văn hóa, nghệ thuật của hai nước./.