Chương trình gồm 18 tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, nội dung phong phú, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Lạc Hồng, các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng và đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục múa "Bác Hồ một tình yêu bao la" do Câu lạc bộ liên thế hệ xã Sơn Đông trình diễn, mang đến ấn tượng đặc biệt tại chương trình.

Tiết mục "Đêm đi hội trống quân" của tốp múa Nhà hát Lạc Hồng.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và nghệ thuật truyền thống, chương trình mang đến không gian giao lưu nghệ thuật sôi động, gần gũi với công chúng.

Trong đó, nhiều tiết mục để lại dấu ấn sâu sắc như: Hòa tấu ban nhạc với các ca khúc “Hello Việt Nam”, “Besame mucho”, “Mùa thu cho em”; hát xẩm “Xẩm Sênh”; hát chèo “Hát lời Tổ quốc hôm nay”, “Duyên phận phải chiều”; hát văn “Chầu năm Suối Lân”; cùng các tiết mục múa, dân vũ mang đậm bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Đặc biệt, những ca khúc về quê hương, đất nước như: “Việt Nam đoàn kết”, “Việt Nam ơi yêu mến vô cùng”, “Mãi là người Việt Nam”... góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc.

Tiết mục hát văn “Chầu năm Suối Lân” do Hồng Viễn cùng tốp múa Câu lạc bộ văn nghệ Vinh Thịnh Đông, phường Vĩnh Phúc trình diễn.

Tiết mục múa dân gian Lào do Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Phúc biểu diễn.

Một số tiết mục đặc sắc tại chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia tích cực của các câu lạc bộ văn nghệ đến từ các phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phúc Yên và xã Sơn Đông. Qua đó, tạo cơ hội để các diễn viên quần chúng và nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng giao lưu, chia sẻ niềm đam mê nghệ thuật, phát huy vai trò của cộng đồng trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Chương trình góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, tạo điểm hẹn văn hóa phục vụ Nhân dân, đồng thời khuyến khích bảo tồn, phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại.