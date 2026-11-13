Chương trình nghệ thuật “Đối thoại Á-Âu” mở cửa miễn phí phục vụ công chúng. (Ảnh: TRIỀU PHẠM)

Chương trình diễn ra trong 3 đêm, từ ngày 12 đến 14/11, với sự tham gia biểu diễn của 20 nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Thông qua âm nhạc và ngôn ngữ hình thể, các tiết mục múa đương đại “Mùa đom đóm”, những giai điệu Opera nổi tiếng và tác phẩm Ballet “Đông Hồ” lấy cảm hứng từ tranh dân gian Việt Nam mang đến sự giao thoa giữa nghệ thuật phương Đông và phương Tây, kết hợp tinh hoa nghệ thuật thế giới với chất liệu văn hóa bản địa.

Các đêm diễn được tổ chức hoàn toàn miễn phí, tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận, thưởng thức nghệ thuật chuyên nghiệp; đồng thời mở rộng không gian giao lưu, sáng tạo và kết nối giữa nghệ sĩ với cộng đồng.

Là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian, Hội An đang từng bước phát huy nguồn lực văn hóa và sáng tạo để tạo thêm những giá trị mới cho di sản.

Chương trình nghệ thuật "Đối thoại Á-Âu" biểu diễn phục vụ miễn phí cho người dân, du khách tại Rạp Hội An. (Ảnh: TRIỀU PHẠM)

Trong định hướng đó, Chương trình “Đối thoại Á-Âu” là một hoạt động góp phần thực hiện các cam kết của Đô thị Di sản sáng tạo Hội An trong phát triển các lĩnh vực sáng tạo; đồng thời bổ sung sản phẩm văn hóa-nghệ thuật góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của người dân và trải nghiệm của du khách.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức hướng đến phát huy công năng Rạp Hội An trở thành không gian biểu diễn, giao lưu văn hóa và sáng tạo nghệ thuật thường xuyên. Qua đó góp phần phát huy giá trị “Đô thị Di sản sáng tạo Hội An”, tạo thêm sản phẩm văn hóa du lịch, thúc đẩy công nghiệp văn hóa của thành phố Đà Nẵng phát triển.