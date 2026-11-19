Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, địa phương sẽ tổ chức chương trình quảng diễn nghệ thuật “Dấu ấn Văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa”.

Đây là chuỗi hoạt động quy mô lớn nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) kết hợp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) năm 2026.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn văn hóa cộng đồng đặc sắc, nhằm tôn vinh vẻ đẹp đa dạng, phong phú của văn hóa Việt Nam qua trang phục, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và sự tham gia của cộng đồng; phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó; đồng thời giới thiệu hình ảnh con người, văn hóa và không gian biển Khánh Hòa, hứa hẹn thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham gia thụ hưởng, trải nghiệm.

Qua đó, tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Khánh Hòa thân thiện, văn minh, góp phần quảng bá điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn trong lòng bạn bè quốc tế.

Người dân tham quan Triển lãm ảnh "Lễ hội cầu ngư - Hò Bá trạo", phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: phường Nam Nha Trang.

Theo kế hoạch, các sự kiện chính diễn ra từ 6h30’ đến 22h30’ ngày 24/11, địa điểm chính tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang.

Các địa điểm phối hợp là Công viên Tuệ Tĩnh, Thư viện tỉnh Khánh Hòa và dọc tuyến đường Trần Phú.

Chương trình được thiết kế với tinh thần lấy người dân làm trung tâm, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Ngoài các hoạt động chính, chương trình có hơn 30 hoạt động diễn ra trong tháng 11, tập trung cao điểm từ ngày 18-24/11, tại các khu di tích lịch sử - văn hóa, khu vực công cộng, thiết chế văn hóa thể thao các xã, phường, đặc khu trong toàn tỉnh và các cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn, điểm tham quan, vui chơi giải trí, do các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức.

Mở đầu là Ngày hội Đại đoàn kết chào mừng ngày 18/11 và Ngày văn hóa Việt Nam 24/11 năm 2026, tại 880 Khu dân cư trong toàn tỉnh; Trưng bày “Ký ức văn hóa Khánh Hòa”; chuyên đề “Tiếng vọng từ lòng đất”; Hoạt động phát triển văn hóa đọc “Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa”; Ngày hội văn hóa ẩm thực Khánh Hòa năm 2026 “Đất Trời đãi tiệc - Khánh Hòa khai hội; Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Khánh Hòa năm 2026; Hoạt động trải nghiệm “Tập làm nghệ nhân”; “Em làm nhà khảo cổ”; “Truy tìm mảnh ghép di sản”; Chương trình “Khám phá miền di sản”; Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo; Liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026); Hội thi Tìm hiểu Di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Khai mạc Triển lãm ảnh "Lễ hội cầu ngư - Hò Bá trạo", phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ngày 18/11. Ảnh: phường Nam Nha Trang.

Thông cáo của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Khánh Hòa nói, toàn thể người dân, du khách đang sinh sống, công tác tại Khánh Hòa đều có thể đăng ký tham gia tự nguyện. Các hội, đoàn thể, câu lạc bộ, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng văn nghệ sĩ, nghệ nhân, học sinh, sinh viên… cùng tham gia, tự chuẩn bị trang phục, đạo cụ và hình thức thể hiện theo định hướng của Ban Tổ chức. Chương trình khuyến khích sự sáng tạo, tương tác cộng đồng, tạo không khí vui tươi, văn minh, lấy người dân vừa là chủ thể tham gia, sáng tạo, vừa là người thụ hưởng…

Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức chương trình kích cầu du lịch hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với nhiều chính sách ưu đãi dành cho khách hàng.

Tại Di tích Tháp Bà Pô Nagar; Danh lam thắng cảnh Hòn Chồng; Tháp Pô Klong Garai…: miễn phí tham quan và phí thuyết minh dành cho các đoàn học sinh, sinh viên và giáo viên phụ trách đến từ các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trong khuôn khổ chương trình, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ đón nhận Bằng vinh danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na/Po Inu Nagar” là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; đồng thời tổ chức Lễ phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa, Lễ trao giải và công bố tác phẩm đạt giải trong Cuộc thi sáng tác ca khúc mới về tỉnh Khánh Hòa.