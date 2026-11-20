Dàn hợp xướng Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nhạc viện cung cấp)

Với ngôn ngữ âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, chương trình tái hiện hành trình văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc, đồng thời gửi gắm thông điệp về sức mạnh nội sinh của văn hóa trong công cuộc xây dựng một Việt Nam phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.

Chương trình “Đất nước vươn mình” được dàn dựng theo hình thức chính luận nghệ thuật, với kết cấu gồm ba chương.

Chương 1: “Cội nguồn – Hồn Việt” mở ra không gian văn hóa đậm đà bản sắc, nơi những giá trị truyền thống được tái hiện qua âm hưởng dân ca ba miền, những ca khúc về quê hương, đất nước và các nhạc cụ dân tộc.

Chương 2: “Tiếp nối – Sức sống Việt Nam” đưa khán giả đến với những trang sử hào hùng, nơi truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập và khát vọng hòa bình được hun đúc qua các thế hệ. Những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng không chỉ gợi lại ký ức lịch sử mà còn khắc họa sức mạnh tinh thần của một dân tộc luôn kiên cường trước thử thách.

Chương 3: “Khát vọng – Đất nước vươn mình” mở ra bức tranh về Việt Nam trong hành trình phát triển mới, với tinh thần tự cường, khát vọng đổi mới, sáng tạo và hội nhập.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống, ca khúc cách mạng, những sáng tác đương đại và nghệ thuật biểu diễn tổng hợp. Các tiết mục được lựa chọn và sắp xếp theo mạch nội dung, không chỉ tạo nên sự phong phú về âm nhạc mà còn góp phần dẫn dắt cảm xúc, chuyển tải những thông điệp xuyên suốt về văn hóa, lịch sử và khát vọng dân tộc.

Mở đầu chương trình là Mashup dân ca ba miền với các làn điệu quen thuộc “Bèo dạt mây trôi”, “Lý mười thương”, “Lý quạ kêu”, “Lý ngựa ô”, do Nhóm Sen Việt biểu diễn, tạo nên bức tranh âm nhạc mang đậm sắc thái văn hóa vùng miền. Tiếp nối là những tác phẩm giàu cảm xúc như “Đất nước” (Phạm Minh Tuấn), “Quê hương” (Giáp Văn Thạch), hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Gió” (Bùi Thiên Hoàng Quân), cùng các ca khúc “Đường chúng ta đi”, “Bài ca thống nhất”, “Những ánh sao đêm”, “Đất nước trọn niềm vui”...

Đặc biệt, ở chương cuối, các tiết mục “Khát vọng tuổi trẻ – Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”, “Khát vọng”, “Thênh thang đường mới”, “Đất ơi nở hoa” và ca khúc chủ đề “Đất nước vươn mình” sẽ tạo nên điểm nhấn về tinh thần đổi mới, sức trẻ và niềm tin vào tương lai đất nước.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng, Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Thế Vĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Khánh Ngọc, các ca sĩ Võ Hạ Trâm, Phạm Trang, Thu Hằng, Bích Hồng, Lê Thị Mỹ Hảo cùng hợp xướng Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Vũ đoàn Mai Trắng.

Nghệ sĩ Phạm Trang (giữa) trình diễn cùng dàn nhạc.

Sự kết hợp giữa giọng ca của các nghệ sĩ, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hợp xướng và vũ đạo được kỳ vọng tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc, vừa trang trọng, sâu lắng, vừa trẻ trung, hiện đại; qua đó thể hiện sức sống của văn hóa Việt Nam trong sự vận động và phát triển không ngừng của thời đại.

Với sự đầu tư về nội dung, nghệ thuật và sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, chương trình nghệ thuật “Đất nước vươn mình” kỳ vọng mang đến cho công chúng một không gian thưởng thức nghệ thuật giàu cảm xúc, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện cho biết, việc tổ chức chương trình nghệ thuật “Đất nước vươn mình” là nỗ lực của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trong việc phát huy tiềm lực nghệ thuật, từng bước mở rộng hoạt động biểu diễn và đưa âm nhạc chuyên nghiệp đến gần hơn với công chúng khu vực phía nam cũng như cả nước. Đây là một trong những định hướng được Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động nhà trường quan tâm thúc đẩy.