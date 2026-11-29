Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ phát biểu tại chương trình. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Hành trình nghệ thuật qua ba phần, ba lát cắt cảm xúc, cùng kể câu chuyện về quê hương, đất nước và con người Việt Nam với các tiết mục Dệt nên gấm hoa. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Hành trình nghệ thuật qua ba phần, ba lát cắt cảm xúc, cùng kể câu chuyện về quê hương, đất nước và con người Việt Nam với các tiết mục Dệt nên gấm hoa. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Hành trình nghệ thuật qua ba phần, ba lát cắt cảm xúc, cùng kể câu chuyện về quê hương, đất nước và con người Việt Nam với các tiết mục Dệt nên gấm hoa. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Hành trình nghệ thuật qua ba phần, ba lát cắt cảm xúc, cùng kể câu chuyện về quê hương, đất nước và con người Việt Nam với các tiết mục Dệt nên gấm hoa. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Hành trình nghệ thuật qua ba phần, ba lát cắt cảm xúc, cùng kể câu chuyện về quê hương, đất nước và con người Việt Nam với các tiết mục Dệt nên gấm hoa. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Đồng chí Vũ Huy Hoàng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ tiếp nhận nguồn lực cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ 200 triệu đồng triển khai Công trình thanh niên nhiệm kỳ “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc”. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Các đại biểu tham dự Chương trình nghệ thuật “Đất nước gấm hoa”. Ảnh: Minh Đức – TTXVN