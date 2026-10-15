Chương trình nghệ thuật "Tình yêu Hà Nội" là những rung cảm nhẹ nhàng, như sự giao thoa giữa âm nhạc và tình yêu, giữa ký ức và hiện tại.

Mỗi ca khúc như một lát cắt nhỏ của Hà Nội: Cổ kính mà tươi trẻ, quen thuộc mà vẫn luôn mới mẻ.

Chương trình mang đến bức tranh âm nhạc đa sắc, gợi mở không gian phố phường thân quen, nơi lắng đọng những ký ức, cảm xúc và nhịp sống đặc trưng của Thủ đô.

Những tiết mục tại chương trình đã tái hiện nhịp sống bình dị mà sâu lắng, góp phần khắc họa vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa năng động của Hà Nội hôm nay.

Các ca khúc: Sóng đàn Hà Nội, Hà Nội mùa lá bay, Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội, Trở về, Hà Nội dáng rồng bay… đã mang đến cho các khán giả những phút giây hoài niệm, tự hào về Hà Nội xưa và những ước vọng cho Thủ đô trong hiện tại và tương lai.

Chương trình có sự tham gia của NSND Thanh Lam, NSƯT Vũ Thắng Lợi, NSƯT Hoàng Tùng, ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Tùng Dương, vũ đoàn Hà Nội trẻ….

Các khán giả hòa mình cùng chương trình.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tình yêu Hà Nội" đã góp phần bồi đắp cốt cách thanh lịch, văn minh của người Hà Nội trong thời đại mới, hướng tới sự hội nhập nhưng vẫn gìn giữ trọn vẹn hồn cốt nghìn năm văn hiến.