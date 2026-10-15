Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Tình yêu Hà Nội'
Nằm trong khuôn khổ Lễ trao Giải báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026 diễn ra sáng 15-10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Thành ủy Hà Nội tổ chức, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tình yêu Hà Nội". Chương trình góp phần bồi đắp cốt cách thanh lịch, văn minh của người Hà Nội trong thời đại mới, hướng tới sự hội nhập hiện đại nhưng vẫn gìn giữ trọn vẹn hồn cốt nghìn năm văn hiến.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chuong-trinh-nghe-thuat-dac-biet-tinh-yeu-ha-noi-1761302.html