Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động Mỹ Đình tối 24-11 sẽ phát khoảng 50.000 vé

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị thông tin chuyên đề do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng 6-11, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam trên địa bàn thành phố.

Ở quy mô cấp thành phố, Hà Nội sẽ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, khởi động chuỗi hoạt động trên địa bàn Thủ đô.

Tiếp đó, Chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” được tổ chức từ ngày 21 - 24/11/2026 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Đáng chú ý, Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 24/11/2026, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, tại chương trình này có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Ban Tổ chức dự kiến sẽ phát khoảng 50.000 vé.

Theo kế hoạch, chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật đặc sắc kết hợp những màn pháo hoa, lấy dấu ấn văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm mạch kết nối, thể hiện sự hội tụ các giá trị văn hóa vùng miền, dân tộc trên cả nước… Thời lượng chương trình tối đa 120 phút và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin tại hội nghị

Thông tin thêm về chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” năm 2026, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, thành phố xác định đây là một trong 5 chương trình văn hóa tiêu biểu mang thương hiệu Thủ đô (cùng với lĩnh vực: điện ảnh, âm nhạc, thiết kế sáng tạo, thể thao).

Quy mô chương trình dự kiến khoảng hơn 30.000 người tham gia. Thời gian từ ngày 21 - 22/11/2026. Địa điểm tổ chức tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Lễ khai mạc được tổ chức sáng 21/11. Đáng chú ý, hoạt động diễu hành di sản gồm 18 khối, quy tụ khoảng 2.300 nghệ nhân và người dân đến từ 48 xã, phường cùng các lực lượng văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô. Chương trình còn có sự tham gia của 100 nghệ sĩ, vận động viên và 200 học sinh.

Cùng đó, trong hai ngày 21 và 22/11, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại sẽ diễn ra tại ba sân khấu ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm Tử và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay.

Song song với các chương trình biểu diễn, thành phố bố trí 5 không gian trải nghiệm văn hóa từ ngày 21 đến 24/11. Trong đó có không gian làng nghề, phố nghề truyền thống với khoảng 30 gian hàng; không gian giới thiệu văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ; triển lãm nghệ thuật ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo, thực tế tăng cường; triển lãm “Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ” và không gian giới thiệu “Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình và Sáng tạo”…

Không chỉ tập trung tại khu vực trung tâm, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn được tổ chức rộng khắp tại 126 xã, phường của thành phố.

Một số hoạt động tiêu biểu như: tour “Một ngày cùng Di sản Phú Thượng - Từ di sản đến làng nghề”, “Một ngày trải nghiệm với Thư Lâm”; “600 năm hào khí Tốt Động - Chúc Động” (xã Quảng Bị); “Huyền tích tre ngà - Dấu thiêng Phù Đổng” (xã Sóc Sơn); Lễ hội vinh danh làng nghề xã Chuyên Mỹ; Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang (xã Phúc Thọ); “Ghé Days 2026” tại Công viên Thống Nhất...