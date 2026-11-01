Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Nối vòng tay lớn': Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Nối vòng tay lớn" - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Tham dự chương trình có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Đây là chương trình nghệ thuật chính luận quy mô cấp quốc gia, lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Nguyên, hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, gắn với Festival Trà quốc tế.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự chương trình.Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Được dàn dựng thành ba chương, "Nối vòng tay lớn" dẫn dắt khán giả qua hành trình từ cội nguồn dân tộc, truyền thống đoàn kết đến khát vọng xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.

Chương 1 với chủ đề "Chung một nguồn cội - Chung một cơ đồ" tái hiện câu chuyện đoàn kết của người Việt Nam qua những năm tháng gian khó nhưng hào hùng. Trong hành trình đấu tranh giành độc lập, tự do, tinh thần "Ý Đảng - Lòng dân" hòa quyện, kết tinh thành ý chí kiên cường, giúp dân tộc vượt qua thử thách và tạo dựng nền tảng cho tương lai.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, chương 2 "Chung một đất nước - Chung một niềm tin" khắc họa hành trình hồi sinh, dựng xây đất nước sau ngày thống nhất. Từ những vùng đất từng chịu nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh, tinh thần đoàn kết trở thành sức mạnh để nhân dân chung sức lao động, kiến thiết quê hương.

Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Được dàn dựng thành ba chương, "Nối vòng tay lớn" dẫn dắt khán giả qua hành trình từ cội nguồn dân tộc, truyền thống đoàn kết đến khát vọng xây dựng đất nước trong thời kỳ mới - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Khi non sông liền một dải, niềm tin, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến tiếp tục kết nối mọi miền, mọi thế hệ, tạo nên sức mạnh đưa đất nước vững bước đi lên.

Ở chương cuối "Chung một khát vọng - Chung một tương lai", chương trình hướng đến thế hệ trẻ với trí tuệ, nhiệt huyết và tinh thần sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đây cũng là thông điệp về sự tiếp nối giữa các thế hệ, khi những giá trị được hun đúc trong lịch sử trở thành động lực cho hành trình xây dựng tương lai.

Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Điểm nhấn của chương trình là việc ứng dụng công nghệ 3D Mapping, hệ thống laser, ánh sáng hiện đại và các hiệu ứng sân khấu quy mô lớn, góp phần tạo nên những màn trình diễn ấn tượng trước khoảng 30.000 khán giả tại sân vận động - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Kết nối ký ức lịch sử với nhịp sống hôm nay bằng công nghệ sân khấu hiện đại

Quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, chương trình kết hợp âm nhạc giao hưởng, nhạc đương đại và nghệ thuật trình diễn, cùng hệ thống ánh sáng, công nghệ sân khấu hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

Điểm nhấn là việc ứng dụng công nghệ 3D Mapping, hệ thống laser, ánh sáng hiện đại và các hiệu ứng sân khấu quy mô lớn, góp phần tạo nên những màn trình diễn ấn tượng trước khoảng 30.000 khán giả tại sân vận động.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật và công nghệ, chương trình tạo nên không gian nơi ký ức lịch sử gặp gỡ nhịp sống hôm nay. Khán giả không chỉ thưởng thức các tiết mục biểu diễn mà còn được kết nối với những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam, qua đó cảm nhận sâu sắc hơn sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết.

Đây là chương trình nghệ thuật chính luận quy mô cấp quốc gia, lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Nguyên. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Không chỉ là một sự kiện nghệ thuật hướng tới các ngày lễ lớn, "Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn" còn đặt mục tiêu kết nối lịch sử với hiện tại, đưa thế hệ trẻ đến gần hơn với những trang sử hào hùng của cha ông, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với tương lai đất nước.

Nghệ thuật có khả năng làm sống dậy ký ức, khơi dậy niềm tự hào và chuyển hóa các giá trị văn hóa dân tộc thành nguồn cảm hứng sáng tạo. Đây cũng là đóng góp của nghệ thuật biểu diễn vào phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị: Vừa gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, vừa tạo ra những sản phẩm có giá trị, sức lan tỏa trong đời sống; đồng thời thúc đẩy sự gắn kết giữa phát triển văn hóa, nghệ thuật với du lịch địa phương.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

* Trước đó, chiều cùng ngày, thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng thành công của Chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên, Lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 và chuỗi hoạt động hưởng ứng. Phó Thủ tướng đánh giá các sự kiện đã góp phần quảng bá tinh hoa trà Việt, lan tỏa danh tiếng "Đệ nhất danh trà", tạo dấu ấn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh Thái Nguyên đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng và vai trò dẫn dắt đối với sự phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần chủ động, tiên phong của tỉnh trong triển khai Đề án bảo hiểm y tế toàn dân, hướng tới miễn phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và tăng cường nhân lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn công tác an sinh xã hội, đồng thời tập trung thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.