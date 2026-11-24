Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức, đồng thời đánh dấu 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Chương trình do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và đơn vị liên quan thực hiện.

Sân khấu chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" với hơn 50 ngàn khán giả tham dự. Ảnh: Internet.

“Muôn sắc Việt Nam” kết hợp nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại; khắc họa dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn, lịch sử đến di sản, sáng tạo và Hội nhập.

Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng.

Cùng dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Tham dự chương trình còn có các đồng chí lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các địa phương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân và 50.000 khán giả.

Phát biểu tại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng gửi lời chào mừng nhiệt liệt tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu, văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân và đồng bào cả nước đồng thời bày tỏ niềm vinh dự của Thủ đô khi được Trung ương giao chủ trì, phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật giàu ý nghĩa này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, 80 năm trước, trong thử thách của buổi đầu đất nước vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nêu tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Lời căn dặn ấy đến hôm nay vẫn còn tỏa sáng giá trị: Văn hóa đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước; văn hóa bồi đắp bản lĩnh, nâng đỡ tâm hồn và soi sáng con đường chúng ta đi. Văn hóa là điều cha ông trao lại, nhưng cũng là điều chúng ta tạo nên bằng cách sống hôm nay và để lại cho mai sau.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, với Thủ đô Hà Nội, được đón tinh hoa văn hóa mọi miền hội tụ hôm nay là niềm vinh dự, đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Chúng tôi sẽ giữ gìn di sản, nuôi dưỡng tài năng, mở rộng không gian văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; để truyền thống và hiện đại cùng làm nên Thủ đô đáng sống, nơi người dân được sáng tạo và thụ hưởng.

Về chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”, đồng chí Trần Đức Thắng chia sẻ: Chúng ta hãy hòa mình vào những giai điệu đẹp và cảm nhận những lời nhắn nhủ cho Ngày Văn hóa Việt Nam: Văn hóa chỉ thực sự tỏa sáng khi được chuyển hóa thành việc làm tố

Chương trình gồm phần khai từ và 3 chương nghệ thuật “Văn hóa soi đường”, “Muôn sắc di sản”, “Bản sắc vươn xa”, với sự hội tụ, hiện diện của nghệ nhân, nghệ sĩ nhiều thế hệ và các giá trị di sản đặc sắc của dân tộc.

Concert “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra lúc 20 giờ ngày 24/11 với thời lượng 120 phút. Chương trình quy tụ 1.500 nghệ sĩ trình diễn và có màn bắn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút,