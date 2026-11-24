Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) được tổ chức, đồng thời đánh dấu 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Sân khấu chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" sẵn sàng phục vụ hơn 50 ngàn khán giả. Ảnh: Ngọc Tú

Trong dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt này, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” là một điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, góp phần tôn vinh những giá trị bền vững của văn hóa dân tộc, khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ, trao truyền, sáng tạo các giá trị văn hóa Việt Nam.

Chương trình do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và đơn vị liên quan thực hiện.

Rất đông khán giả tham dự chương trình. Ảnh: Quang Thái

Chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và được tiếp sóng, lan tỏa trên các kênh, nền tảng thông tin chính thống.

“Muôn sắc Việt Nam” kết hợp nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại; khắc họa dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn, lịch sử đến di sản, sáng tạo và hội nhập.

Chương trình gồm phần khai từ và 3 chương nghệ thuật “Văn hóa soi đường”, “Muôn sắc di sản”, “Bản sắc vươn xa”, với sự hội tụ, hiện diện của nghệ nhân, nghệ sĩ nhiều thế hệ và các giá trị di sản đặc sắc của dân tộc.

Ghi nhận lúc 18h45, khán giả gấp rút vào sân qua cửa soát vé theo chỉ dẫn của tình nguyện viên.

Háo hức chờ đón một đêm diễn được đầu tư công phu

Tại Fanzone Bản Sắc C, bạn Chu Thị Như Xuân (xã An Khánh, Hà Nội) hào hứng chia sẻ cảm xúc khi lần đầu được trực tiếp tham dự một chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Bạn Chu Thị Như Xuân cùng mẹ đến tham dự chương trình. Ảnh: Trần Long

Bạn Chu Thị Như Xuân chia sẻ: “Có mặt tại đây trong tối 24-11 là một trải nghiệm đặc biệt đối với tôi. Tôi rất vui và vinh dự khi có cơ hội sở hữu tấm vé tham dự, trở thành một phần của sự kiện văn hóa ý nghĩa này. Ngay từ khi bước vào sân vận động, tôi đã cảm nhận rõ không khí sôi động, náo nhiệt. Dòng người đổ về ngày càng đông, ai cũng háo hức, mong chờ. Tôi thực sự choáng ngợp trước không gian rộng lớn và sân khấu được đầu tư công phu. Hệ thống ánh sáng, màn hình LED và cách bố trí không gian tạo nên một tổng thể ấn tượng, khiến tôi càng mong chờ những tiết mục nghệ thuật sắp diễn ra.

Một điều nữa khiến tôi ấn tượng là công tác tổ chức khá chu đáo. Các khâu hướng dẫn, kiểm tra vé và hỗ trợ khán giả được triển khai chuyên nghiệp, tạo cảm giác thuận tiện cho người tham dự. Với tôi, đây không đơn thuần là một buổi biểu diễn nghệ thuật mà còn là dịp để cảm nhận rõ hơn tình yêu và niềm tự hào đối với những giá trị Việt Nam. Tôi hy vọng chương trình sẽ mang đến nhiều tiết mục đặc sắc và những cảm xúc đáng nhớ cho tất cả khán giả”.

Concert quốc gia khơi dậy niềm tự hào theo cách gần gũi với người trẻ

Có mặt tại Fanzone Tinh Hoa C, chị Trương Sim (phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, dù từng tham dự nhiều concert quốc gia, mỗi lần được hòa mình vào những chương trình như vậy, chị vẫn cảm thấy hồi hộp, háo hức như lần đầu. Từ lúc săn vé đến khi nhận vé trên tay, chị thấy vui và háo hức mong chờ. Với concert “Muôn sắc Việt Nam”, cảm xúc ấy cũng không ngoại lệ.

Chị Trương Sim ở phường Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Trần Long

Chị Trương Sim chia sẻ: “Tôi đã đếm từng giờ, từng phút để được đến Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Có mặt từ sớm ở khu vực bên ngoài sân vận động, tôi cảm nhận rõ không khí đặc biệt ấy. Đông đảo người dân trong trang phục cờ đỏ sao vàng, các trang phục truyền thống… Ai ai cũng có gương mặt rạng rỡ, háo hức. Có người dành dụm tiền để ra Hà Nội, có người chuẩn bị áo nhóm, đặt vé máy bay từ rất sớm. Điều họ mong đợi không chỉ là được tham dự một sự kiện nghệ thuật mà còn là dịp thể hiện tình yêu, niềm tự hào dân tộc và sự gắn bó với truyền thống, cội nguồn.

Tôi cũng chủ động đến sớm để được cảm nhận trọn vẹn bầu không khí ấy. Các thủ tục check-in, hướng dẫn vào sân được Ban tổ chức hỗ trợ nhanh chóng, thuận tiện. Dù đã hình dung về một chương trình hoành tráng, tôi vẫn thực sự choáng ngợp trước quy mô sân khấu và không khí sôi động của hàng nghìn khán giả khi bước vào sân vận động.

Điều tôi ấn tượng là chương trình giữ được sự trang trọng của một sự kiện văn hóa có ý nghĩa, nhưng cách thể hiện lại rất hiện đại, trẻ trung và gần gũi. Khác với cách thể hiện thường thấy ở các chương trình nghệ thuật chính luận, concert kết hợp âm nhạc, công nghệ trình diễn và hiệu ứng thị giác hiện đại để truyền tải tình yêu quê hương, đất nước theo cách mới mẻ, giàu cảm xúc. Tôi nghĩ đây chính là cách để những giá trị văn hóa, tinh thần dân tộc đến gần hơn với người trẻ.

Tôi thực sự yêu và tự hào khi được có mặt tại sân Mỹ Đình trong khoảnh khắc này. Nếu có cơ hội, mọi người hãy một lần đến và trực tiếp cảm nhận không khí đặc biệt ấy. Bởi có những cảm xúc mà chỉ khi đứng giữa hàng nghìn trái tim cùng chung nhịp đập, chúng ta mới cảm nhận trọn vẹn”.

Âm nhạc kết nối mọi trái tim

Anh Nadi Sebaa, du khách đến từ Champis (Pháp), có mặt tại Sân vận động Mỹ Đình tối 24-11 với tâm trạng háo hức chờ đón chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”. Qua lời giới thiệu của bạn gái người Việt, anh biết đến quy mô và nội dung đặc sắc của chương trình, càng thêm mong đợi những màn trình diễn trên sân khấu. Anh cho biết, ở Pháp cũng có những lễ hội văn hóa cộng đồng, nhưng hiếm có những chương trình nghệ thuật quy mô lớn và quy tụ nhiều loại hình biểu diễn như “Muôn sắc Việt Nam”.

Anh Nadi Sebaa, du khách đến từ Champis (Pháp). Ảnh: Kiều Thu Thoan.

“Tôi rất hào hứng chờ đón buổi tối hôm nay. Tôi muốn để bản thân bất ngờ trước những gì diễn ra trên sân khấu, cảm nhận không khí của chương trình và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc”, anh chia sẻ.

Vượt quãng đường từ Ninh Bình đến Hà Nội để tham dự chương trình, anh Đỗ Văn Nhân có mặt tại fanzone Cội Nguồn B với tâm trạng háo hức. Với anh, sức hấp dẫn của concert còn đến từ sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, những giọng ca đã gắn bó với công chúng qua nhiều năm tháng cùng các nghệ sĩ trẻ được yêu mến hiện nay.

Anh Đỗ Văn Nhân đến từ Ninh Bình. Ảnh: Trần Long.

Anh Nhân háo hức chia sẻ: “Thật may mắn và hạnh phúc khi tối nay tôi có cơ hội trực tiếp tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt ‘Muôn sắc Việt Nam’ tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ngay khi đặt chân đến đây, tôi đã choáng ngợp trước quy mô chương trình, sân khấu được đầu tư công phu, hệ thống ánh sáng rực rỡ và không khí náo nức của đông đảo khán giả.

Điều tôi đặc biệt mong chờ là được gặp gỡ, thưởng thức những giọng ca thuộc nhiều thế hệ. Từ những nghệ sĩ gạo cội như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa đến các ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi... Mỗi nghệ sĩ có một màu sắc riêng, nhưng tôi tin rằng tất cả sẽ cùng góp phần tạo nên một đêm diễn giàu cảm xúc, hướng đến tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.

Được hòa mình giữa đông đảo khán giả, cùng lắng nghe những giai điệu thân quen, tôi cảm nhận rõ hơn rằng văn hóa không chỉ hiện diện trong những trang sách hay các di sản được lưu giữ mà còn sống động trong âm nhạc, nghệ thuật và trái tim mỗi người Việt Nam. Tôi mong chờ một đêm diễn thật đẹp, ý nghĩa, nơi âm nhạc có thể kết nối các thế hệ và lan tỏa tình yêu văn hóa Việt Nam đến đông đảo công chúng”.

Cảm nhận chiều sâu văn hóa qua những giai điệu tự hào dân tộc

Có mặt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình từ sớm để chờ thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, đôi bạn thân Đức San, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đăng Quang, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đều bày tỏ sự hào hứng, mong đợi. Với hai bạn trẻ, đây không chỉ là một đại nhạc hội quy mô lớn mà còn là dịp để cảm nhận niềm tự hào về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam.

Đăng Quang cho biết, đặc biệt ấn tượng với ý nghĩa của chương trình khi tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam, kết nối các thế hệ nghệ sĩ và khán giả.

Theo Đăng Quang, việc hàng chục nghìn người cùng hội tụ tại Mỹ Đình để thưởng thức một chương trình nghệ thuật mang chủ đề văn hóa dân tộc là hình ảnh rất ý nghĩa. Đây cũng là dịp để người trẻ hiểu hơn về cội nguồn, thêm trân trọng những giá trị truyền thống và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc Việt Nam.

Trong khi đó, Đức San bày tỏ kỳ vọng chương trình “Muôn sắc Việt Nam” sẽ mang đến một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bà Phạm Thị Tuyết Mai (56 tuổi, phường Nghĩa Đô). Ảnh: Hồng Thái.

Có mặt tại sân vận động Mỹ Đình từ sớm, bà Phạm Thị Tuyết Mai (56 tuổi, phường Nghĩa Đô) không giấu được sự háo hức khi được tham dự một chương trình văn hóa có quy mô lớn, quy tụ đông đảo người dân.

“Tôi rất mong chờ chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”. Đây là dịp để mọi người cùng gặp gỡ, giao lưu, chung vui và hòa mình vào không khí của ngày hội văn hóa Việt Nam. Tôi muốn được trực tiếp cảm nhận không khí sự kiện, đồng thời cùng mọi người lan tỏa tình yêu và niềm tự hào đối với văn hóa dân tộc”, bà Tuyết Mai chia sẻ.

Theo bà Tuyết Mai, dù chưa có nhiều thời gian tìm hiểu kỹ về nội dung chương trình, bà vẫn rất mong đợi được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật, văn hóa tại sự kiện.

Bà Tuyết Mai đánh giá công tác đón tiếp, kiểm soát người vào sân vận động được tổ chức khá thuận lợi. Người dân xếp hàng trật tự, thực hiện theo hướng dẫn của Ban tổ chức, không phải chờ đợi quá lâu. Có thể nói, không khí trước giờ diễn ra chương trình khá ổn định, mọi người đều có ý thức và hào hứng tham gia.

Được trực tiếp tham dự chương trình nhiều bạn trẻ không giấu được niềm vui và tự hào khi trở thành một phần của sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm quốc gia.

Ghi nhận lúc 19h30 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, các hàng ghế khán giả dần được lấp đầy, không khí ngày càng náo nhiệt, háo hức hướng về thời khắc mở màn.

Trên các khán đài, khán giả đã cơ bản ổn định vị trí, nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình tranh thủ chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc trước giờ diễn. Tiếng trò chuyện cùng sự háo hức của người tham dự tạo nên không khí sôi động. Sự hiện diện của nhiều nhóm khán giả ở các độ tuổi, quốc tịch khác nhau cho thấy sức hút của chương trình không chỉ giới hạn trong giới trẻ hay khán giả trong nước

Lực lượng tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ khán giả.

Bạn Nguyễn Ngọc Trâm, quê Hưng Yên, hiện sinh sống và làm việc tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội), cho biết, cô biết đến chương trình qua các phương tiện truyền thông và đăng ký vé cùng bạn bè. Trâm hào hứng khi chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau, từ những tên tuổi gạo cội đến nghệ sĩ trẻ và thiếu nhi. Theo cô, đây là cơ hội để người trẻ trải nghiệm dòng chảy văn hóa qua âm nhạc của nhiều thế hệ. Dù chương trình bắt đầu lúc 20 giờ, cô và bạn đã hẹn nhau có mặt từ 15 giờ để cảm nhận không khí trước giờ diễn.

Không chỉ khán giả trong nước, chương trình còn thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế. Anh John (Nam Phi) biết đến sự kiện khi bắt gặp nhiều áp phích quảng bá trên đường phố Hà Nội. Được một người bạn tặng vé và rủ đến tham dự, anh mong muốn có cơ hội trải nghiệm văn hóa Việt Nam, tìm hiểu các thể loại âm nhạc và những tiết mục biểu diễn tại chương trình.

Anh John đến từ Nam Phi.

Cùng chung tâm trạng mong chờ, chị Nguyễn Thị Ngọc (phường Tây Mỗ, Hà Nội) đến chương trình cùng chồng. Chị háo hức được gặp những ca sĩ yêu thích như Tùng Dương, Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi. Theo chị, các nghệ sĩ trẻ mang đến sự năng động, góp phần tạo nên sức hấp dẫn của chương trình đối với khán giả nhiều lứa tuổi.

Lúc này, từ các khán đài, mọi ánh nhìn đều hướng về sân khấu, chờ đón những thanh âm và sắc màu nghệ thuật của “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”.

Màn khai từ quy mô, giàu cảm xúc

Đúng 20 giờ, chương trình mở màn với phần khai từ “Đất nước muôn đời”. Sân khấu nghệ thuật của “Muôn sắc Việt Nam” bừng sáng, mở ra không gian nghệ thuật hào hùng, tái hiện cội nguồn dân tộc. Hai phần biểu diễn “Huyền sử Long Tiên” (âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng) và liên khúc “Dòng máu Lạc Hồng - Việt Nam kiêu hãnh” (sáng tác Lê Quang - Đoàn Minh Quân) đã mang đến không khí sôi đông, hào hùng, tạo điểm nhấn ấn tượng ngay từ những phút đầu chương trình.

Tiết mục mở màn ở phần khai từ. Ảnh: Ngọc Tú

Với hình ảnh trống đồng, chim lạc, phần khai từ đưa khán giả trở về với huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, khơi dậy niềm tự hào chung nguồn cội, tình đoàn kết của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Những giai điệu mang âm hưởng hào sảng, kết hợp cùng sự thể hiện của các nghệ sĩ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Nhóm Thanh Âm Xanh, Đoàn trống hội Công an Nhân dân, Đoàn múa HT, Khối chiến sĩ Bộ Quốc phòng và Khối sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, tạo nên màn khai từ quy mô, giàu cảm xúc.

Hàng vạn khán giả cùng hòa mình vào những giai điệu hào hùng mở màn. Ảnh: Nhóm pv

Hàng vạn khán giả cùng hòa mình vào những giai điệu hào hùng, tạo nên không khí sôi động, rực rỡ của ngày hội âm nhạc.

Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Viết Thành

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Viết Thành

Cùng dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Tham dự chương trình còn có các đồng chí lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các địa phương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân và 50.000 khán giả.

Nhân dân là người sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa

Phát biểu tại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng gửi lời chào mừng nhiệt liệt tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu, văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân và đồng bào cả nước đồng thời bày tỏ niềm vinh dự của Thủ đô khi được Trung ương giao chủ trì, phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật giàu ý nghĩa này.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, 80 năm trước, trong thử thách của buổi đầu đất nước vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nêu tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Lời căn dặn ấy đến hôm nay vẫn còn tỏa sáng giá trị: Văn hóa đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước; văn hóa bồi đắp bản lĩnh, nâng đỡ tâm hồn và soi sáng con đường chúng ta đi. Văn hóa là điều cha ông trao lại, nhưng cũng là điều chúng ta tạo nên bằng cách sống hôm nay và để lại cho mai sau.

Ngày Văn hóa Việt Nam hôm nay không chỉ để tôn vinh di sản, mà còn khẳng định: Nhân dân là người sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Mỗi vùng miền một sắc màu, mỗi dân tộc một tiếng nói, cùng tạo nên bản hòa âm thống nhất của văn hóa Việt Nam Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, với Thủ đô Hà Nội, được đón tinh hoa văn hóa mọi miền hội tụ hôm nay là niềm vinh dự, đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến. “Chúng tôi sẽ giữ gìn di sản, nuôi dưỡng tài năng, mở rộng không gian văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; để truyền thống và hiện đại cùng làm nên Thủ đô đáng sống, nơi người dân được sáng tạo và thụ hưởng”, đồng chí Trần Đức Thắng nói.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh: Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ để tôn vinh di sản, mà còn khẳng định: Nhân dân là người sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Ảnh: Viết Thành.

Về chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”, đồng chí Trần Đức Thắng chia sẻ: Chúng ta hãy hòa mình vào những giai điệu đẹp và cảm nhận những lời nhắn nhủ cho Ngày Văn hóa Việt Nam: Văn hóa chỉ thực sự tỏa sáng khi được chuyển hóa thành việc làm tốt, ứng xử đẹp, tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng.

Tiếp tục chương trình, khi thể hiện hai ca khúc “Dòng máu Lạc Hồng” và “Việt Nam kiêu hãnh” cùng với các ca sĩ Tùng Dương, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy trên sân khấu trong phần khai từ chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, ca sĩ Võ Hạ Trâm bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được cất tiếng hát trước hàng vạn khán giả, cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ nhiều vùng miền hội tụ trong ngày hội tôn vinh văn hóa dân tộc.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Văn Tuyến

“Đây thực sự là một chương trình nghệ thuật rực rỡ, đa sắc màu, mang đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn. Tôi rất hạnh phúc khi được thể hiện ca khúc “Việt Nam kiêu hãnh” sân khấu đặc biệt này và chỉ mong được hát nhiều hơn nữa.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm hòa giọng cùng nghệ sĩ trên sân khấu "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Văn Tuyến

Tôi chúc tất cả anh chị em nghệ sĩ sẽ cháy hết mình, cống hiến hết mình cho khán giả và cho chính niềm đam mê nghệ thuật. Mỗi nghệ sĩ đều có trách nhiệm chung tay gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước”, ca sĩ Võ Hạ Trâm chia sẻ.

Cùng các ca sĩ nhí thể hiện ca khúc “Hạt gạo làng ta” trên sân khấu “Muôn sắc Việt Nam”, Ali Thục Phương mong muốn những giai điệu thân thương sẽ kết nối các thế hệ, đánh thức ký ức tuổi thơ của ông bà và nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước trong tâm hồn trẻ thơ. Ali Thục Phương hy vọng tiết mục của em sẽ chạm đến trái tim của khán giả, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước đến mọi người.

Ali Thục Phương cùng các nghệ sĩ nhí thể hiện "Hạt gạo làng ta". Ảnh: Phạm Hùng

Cùng các nghệ sĩ nhiều thế hệ thể hiện ca khúc “Đất nước trọn niềm vui” trên sân khấu “Muôn sắc Việt Nam”, ca sĩ Đức Phúc bày tỏ niềm vinh dự khi được hòa giọng cùng những giọng ca đi cùng năm tháng, đồng thời mong muốn thông qua âm nhạc khơi dậy tình yêu và niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Với Đức Phúc, được biểu diễn cùng NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa và các ca sĩ Erik, Hòa Minzy là một trải nghiệm đặc biệt đáng quý. Sự hòa giọng giữa những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ trong các ca khúc mang ý nghĩa sâu sắc về đất nước không chỉ tạo nên khoảnh khắc nghệ thuật giàu cảm xúc mà còn thể hiện sự tiếp nối, trao truyền những giá trị văn hóa giữa các thế hệ.

Tiết mục của Đức Phúc và các nghệ sĩ gạo cội, nghệ sĩ nổi tiếng. Ảnh: Ngọc Tú

“Đức Phúc luôn mong muốn thông qua âm nhạc, khán giả không chỉ cảm nhận được tình yêu trong từng giai điệu mà còn thêm yêu, thêm tự hào về đất nước và con người Việt Nam”, ca sĩ Đức Phúc chia sẻ.

Tiếp nối chương trình, Chương II mang tên “Muôn sắc di sản” mở ra không gian nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam, nơi những giá trị truyền thống được tái hiện qua âm nhạc và các hình thức trình diễn đặc sắc.

Phần trình diễn ca khúc “Thương ca tiếng Việt” do ca sĩ Mỹ Tâm và các giọng ca nhí thể hiện. Ảnh: Ngọc Tú

Mở đầu chương là ca khúc “Thương ca tiếng Việt”, sáng tác nhạc Đức Trí, lời Hà Quang Minh, qua phần thể hiện của Mỹ Tâm cùng các giọng ca thiếu nhi: Lê Ngọc Minh Giang, Bùi Khâu Minh Triết, Ngô Tuệ Mẫn; hợp xướng thiếu nhi và khối diễn viên múa chuyên nghiệp.

Những giai điệu giàu cảm xúc cùng sự hòa quyện giữa giọng hát của nghệ sĩ và các em nhỏ đã khơi gợi tình yêu tiếng Việt, tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ qua ngôn ngữ và văn hóa dân tộc.

Phần biểu diễn của ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh: Tuyến Tú

Tiếp đó, ca khúc “Thư pháp” của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng, qua giọng hát của Tùng Dương cùng sự tham gia của khối diễn viên múa chuyên nghiệp, mang đến một không gian nghệ thuật đậm màu sắc văn hóa truyền thống.

Tiết mục "Thư pháp" của ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: Ngọc Tú

Trên sân khấu, hình ảnh những ông đồ bên nghiên mực, giấy đỏ, miệt mài viết chữ được tái hiện, kết hợp với hình ảnh di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trên màn hình visual. Qua đó, tiết mục tôn vinh tinh hoa đạo học của dân tộc, gợi nhắc truyền thống hiếu học và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Hình ảnh ông đồ và Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Văn Tuyến

Thể hiện ca khúc “Đất Việt tiếng vọng ngàn đời” trên sân khấu “Muôn sắc Việt Nam”, ca sĩ Quốc Thiên gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hành, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc.

Ca sĩ Quốc Thiên gửi gắm thông điệp qua sân khấu "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Ngọc Tú

Theo Quốc Thiên, văn hóa là sợi dây gắn kết cộng đồng, bồi đắp tinh thần đoàn kết giữa các thế hệ, tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà cha ông đã trao truyền. Đó cũng là ý nghĩa khiến anh cảm thấy tự hào khi được góp tiếng hát trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”.

Quốc Thiên tự hào vì được góp mặt trong chương trình lớn về văn hóa. Ảnh: Ngọc Tú

Nam ca sĩ cho rằng, đằng sau mỗi màn trình diễn là sự đóng góp của rất nhiều con người. Bởi vậy, anh càng ý thức rõ trách nhiệm của người nghệ sĩ, tự nhắc nhở bản thân phải chuẩn bị nghiêm túc, chỉn chu, cống hiến hết mình để mang đến cho khán giả những khoảnh khắc nghệ thuật thăng hoa, xứng đáng với tâm huyết của những người làm chương trình và sự mong đợi của công chúng.

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